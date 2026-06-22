Maíllo pide "una sanción" del CGPJ al juez Peinado por la "aberración" de su instrucción del caso Begoña Gómez

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios en Sevilla a una movilización convocada por CCOO en apoyo a los trabajadores del sector logístico sevillano. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha sostenido este lunes que el juez Juan Carlos Peinado "tiene que estar sometido a una sanción por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)" porque ha llevado a cabo "una aberración de instrucción" en el marco del conocido como 'caso Begoña Gómez', que además es "un cutrerío".

Así lo ha señalado el dirigente de IU en una atención a medios al asistir en Sevilla a una movilización convocada por CCOO en apoyo a los trabajadores del sector logístico sevillano para reclamar un convenio justo y mejores condiciones laborales, y a preguntas de los periodistas sobre la decisión que estudiará este lunes el CGPJ acerca de si expedienta al citado juez Peinado por afirmar que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podrían ayudarla a fugarse de España.

El juez Peinado acordó este pasado sábado una serie de medidas cautelares sobre la esposa de Pedro Sánchez al decidir enviarla a juicio con jurado popular acusada de presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Antonio Maíllo ha tachado de "aberración" la instrucción llevada a cabo por el juez en este caso, que, en su opinión, ha sido una "vergüenza para la justicia española", y en esa línea ha considerado que "hay términos para acusarlo de prevaricación".

"Si los jueces no quieren identificarse, o no quieren que la sociedad española se identifique con el cutrerío del juez Peinado, tienen que tomar medidas para demostrar que ellos no son el juez Peinado", ha razonado el también portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía.

Antonio Maíllo ha enmarcado las dudas del juez sobre los policías que sirven de escolta a Begoña Gómez "en el delirio de la instrucción y en el odio que respira Peinado" respecto a la mujer del presidente, y ha considerado que el magistrado "se ha pasado de frenada hasta con los suyos".

En ese punto, el dirigente de IU ha dicho que le "llama mucho la atención que todos esos que dicen defender a la Policía están callados", y en concreto ha aludido explícitamente al PP y a Vox, de quienes ha denunciado que "no les interesa la Policía, ni los salarios, ni las condiciones de trabajo" de dichos agentes de seguridad.

Maíllo ha sostenido que "es lógico" que, al "hablar de la mala profesionalidad de la Policía", desde dicho colectivo hayan salido "reaccionando", y se ha reafirmado en su idea de que "ese cuestionamiento" por parte del juez Peinado "tiene que ser objeto de sanción, porque es horrible y una señal de lo mal que está la justicia, y de la percepción tan peligrosa y negativa que tiene la sociedad española con respecto a la justicia".

Para el líder nacional de IU, "si el Consejo General del Poder Judicial no hace nada, estará demostrando que tiene complicidades con gente que no merece ser juez".

Preguntado por si cree que un jurado popular como el que plantea Juan Carlos Peinado que juzgue a Begoña Gómez "sería neutro en un caso como este", Maíllo ha respondido que hay que "obedecer" los "procedimientos de la ley", y "los jurados populares están perfectamente reglados y establecidos", y deben estar formados por "gente que no esté manchada o condicionada por un seguimiento apasionado o subjetivo del procedimiento".

En todo caso, el dirigente de IU ha considerado que "los niveles de incompetencia del juez Peinado" y de su "instrucción" en este caso "pueden llevar a la propia nulidad" de la misma.

SOBRE LAS JOYAS DE ZAPATERO

Por otro lado, a Antonio Maíllo le han vuelto a preguntar también por las joyas intervenidas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del registro policial que se llevó a cabo en su despacho a propósito de la investigación que le afecta en torno al 'caso Plus Ultra'.

Al respecto, el dirigente de IU ha señalado que el expresidente socialista "tiene que dar más explicaciones", y ha apuntado que lo que le tiene "absolutamente desconcertado e indignado es la operación de desvío y de engordamiento de las cuentas de los negocios de sus hijas", que están también investigadas en dicho caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Además, ha remarcado que desde IU proponen que "los presidentes del Gobierno, cuando reciben regalos" en esa condición, deben destinarlos "todos a Patrimonio Nacional", y si hubiera "una norma que establezca eso" ya no habría "excepciones, ni discrecionalidad, ni caprichos, ni cajas fuertes con joyas guardadas, no solo ya de Zapatero, sino sabe Dios las que tienen (José María) Aznar o Felipe González", ha apostillado Maíllo antes de remachar que a dichos dos presidentes del Gobierno "nadie los toca".