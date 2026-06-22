El PP-A insiste en que Montero "ha intentado abrir la puerta en Andalucía al PSOE de las mordidas"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, en una rueda de prensa. - PP-A

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha vuelto a pedir explicaciones a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, sobre los presuntos casos de corrupción vinculados con el partido a nivel nacional.

"Montero ha intentado abrirle la puerta en Andalucía al PSOE de las mordidas, del pelotazo y del chanchullo", ha señalado este lunes en una rueda de prensa donde ha recordado el papel de Montero al frente de la SEPI.

"¿Por qué se esconde tras la caída de Zapatero? ¿Va a explicar su papel en el escándalo del rescate de Plus Ultra? ¿Qué sabía de Leire Díaz? ¿Qué sabía del papel de Gaspar Zarrías, su viejo amigo, en la trama de las cloacas del PSOE en Andalucía?", ha planteado Repullo.

Repullo ha puesto el foco en la SEPI, el "epicentro de este último caso de corrupción sanchista". "Porque Vicente Fernández, uno de los nexos corruptores del sanchismo, no llegó allí por casualidad, lo puso ella. Y hasta le guardó el puesto durante un año, cuando tuvo que dejar la sociedad por estar imputado en otro asunto judicial", ha asegurado.

En este punto, el secretario general de los populares andaluces ha puesto sobre la mesa que "cuando un organismo público tan relevante aparece una y otra vez en informaciones relacionadas con una presunta trama de corrupción y el pago de comisiones ilegales, la obligación de una dirigente pública no es esperar a que todo pase, es aclarar qué sucedió".

Asimismo, Repullo ha recordado que la reciente campaña electoral andaluza del PSOE, contó con la presencia del expresidente del Gobierno. "¿Por qué ha apoyado con tanto interés Zapatero a Montero? ¿Le debía algún favor a la que ha sido ministra de Hacienda durante ocho años?", ha subrayado.

"Dónde está Montero, ¿qué sabe y qué teme de estos escándalos del Sanchismo? como para tener un pie aquí y otro en Madrid, en el Senado y así estar doblemente aforada", ha aseverado. "Supongo que la misma que se hacen los andaluces desde que sacó el peor resultado de la historia en las elecciones andaluzas, a las que se presentó obligada por Sánchez", ha proseguido.

Repullo ha afirmado que "estamos viendo el derrumbe del sanchismo", con Begoña Gómez a la espera de un juicio con jurado popular; el hermano de Sánchez, delante de un juez; con Zapatero y sus hijas, procesados sin dar ni una sola explicación del origen de las joyas en la caja fuerte o de su desorbitado patrimonio; con el fiscal general condenado; con la directora de la Guardia Civil y el ministro Grande-Marlaska "mintiendo sobre su relación con la fontanera del PSOE".

Por ello, Repullo ha animado a "dejar atrás el sanchismo, su corrupción, sus subastas de privilegios para los socios, sus excusas y agravios para Andalucía" pues "Pedro Sánchez y María Jesús Montero no apoyan nuestra tierra".

En contraposición, ha destacado el papel de Juanma Moreno como "un presidente moderado, con políticas útiles, que ha conducido a Andalucía a los mejores datos de empleo, de exportación, autónomos, empresas, inversión en servicios públicos".