Maíllo pregunta a Moreno a qué espera para "destituir" a Vargas de su cargo en el SAS: "No puede demorarse más"

Publicado 23/05/2019 13:28:47 CET

LA LANTEJUELA (SEVILLA), 23 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, ha manifestado este jueves que cada vez que se conocen más datos sobre "el escándalo" de la Consejería de Salud, por lo que hay que preguntarle al presidente de la Junta, Juanma Moreno, qué más necesita para "destituir" al director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Diego Vargas, afectado por una situación de "incompatibilidad manifiesta" debido al "conflicto de intereses" que supone el hecho de que trabajara en una farmacéutica responsable de un medicamento que él mismo presentó en España.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a la localidad sevillana de La Lantejuela, Maíllo ha insistido en pedir el cese de Vargas, después de que el lunes denunciara que una de sus primeras medidas al llegar al SAS ha sido que el medicamento Inhixa, un biosimilar de enoxaparina sódica, es decir, un "antitrombo" de la firma farmacéutica en la que había trabajado, se incorpore como el elemento de compra preferente para el SAS.

Maíllo ha expresado su preocupación por que el responsable de la adquisición de medicamentos en la Junta sea una persona que trabajó para una farmacéutica y que, como director médico, se encargó de presentar en España el citado medicamento.

Ha añadido que además es un "escándalo" que Vargas, en su acceso al cargo en el SAS, no comunicara "su incompatibilidad manifiesta por el conflicto de intereses que se genera".

Asimismo, ha señalado que a Adelante no le valen las declaraciones del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, diciendo que Vargas ya no está vinculado a la empresa, porque "faltaría más": "El problema de esta persona es que ha tomado una decisión vinculada a los intereses de la empresa en la que trabajaba y la dimisión no se puede demorar ni un día más".