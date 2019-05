Maíllo presume de resistir a la llamada del PSOE al voto útil en Andalucía, CCAA que más escaños aporta a Unidas Podemos

Actualizado 30/04/2019 14:20:39 CET

Asegura que el Gobierno andaluz "no representa al escrutinio del 28A" y Vox ha tenido un "gatillazo" electoral

SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, se ha congratulado este martes de que Unidas Podemos ha logrado en Andalucía "resistir mucho mejor que en otros territorios" la apelación del PSOE al voto útil en las elecciones generales del pasado domingo 28 de abril y se ha convertido en la comunidad que más escaños aporta al grupo parlamentario en el Congreso, con nueve diputados, dos menos que en las generales de 2015.

Maíllo se ha pronunciado de este modo en rueda de prensa previa a la reunión de la Comisión Colegiada de IULV-CA, donde presentará un informe político sobre el resultado electoral de los comicios del 28A en el que se felicita de haber "cumplido los dos objetivos" marcados, "frenar a las derechas y la extrema derecha y mantener el espacio político de Unidas Podemos en Andalucía, siendo la comunidad que más diputados aporta al grupo en el Congreso".

"Hemos aguantado y más que bien en Andalucía, frente al catastrofismo de otros hemos demostrado la solvencia de un espacio político con un respaldo importante en las urnas", ha destacado el líder andaluz de IU, que ha subrayado que se ha producido "menos transferencia de la que se presumía y el PSOE no ha conseguido ni de lejos sus objetivos en Andalucía de concentración del voto útil", al punto que Unidas Podemos ha conseguido "nueve diputados que nadie preveía".

Maíllo no ha ocultado que el resultado de Unidas Podemos en Andalucía el pasado domingo "no era el deseado", pero ha insistido en que "se ha resistido mucho mejor que en otros territorios". Acto seguido, ha pedido al PSOE que "se decante y aclare sus alianzas" a nivel nacional en lugar de "responder con ambigüedad, silencio o aplazamientos" porque considera que "ahora es el momento de la honestidad política".

En su opinión, ya "se ha agotado el tiempo" en el que el objetivo era "frenar a las derechas" y ahora tras el 28A "se trata de hacer políticas de izquierdas al servicio de la mayoría social". "Es tiempo de blindar las pensiones públicas y actualizarlas por ley, de defender los servicios públicos y de derogar las reformas laborales", ha recalcado.

EL GOBIERNO ANDALUZ "NO REPRESENTA AL ESCRUTINIO DEL 28A" Y VOX HA TENIDO UN "GATILLAZO" ELECTORAL

Preguntado por el efecto que pueda tener en el Gobierno andaluz el hecho de que Ciudadanos (Cs) haya adelantado al PP en las elecciones generales, Maíllo ha puesto el acento en que "se ha parado a la derecha" y en que "el Gobierno andaluz no representa al escrutinio electoral del 28A", sino que "representa la fotografía" de las autonómicas del 2 de diciembre porque los partidos en la oposición en el Parlamento andaluz "suman más diputados".

No obstante, se ha mostrado convencido de que, más allá de "rencillas internas" entre PP y Cs "para ver quién es más relevante", el resultado del 28A no va a tener repercusión en el "blindaje" del Gobierno andaluz, que actuará "a la defensiva" y no se desviará de su "hoja de ruta muy clara por haber perdido la voluntad popular expresada el 28A que no suma ni de lejos la mayoría del 2D".

Sobre la actitud que pueda adoptar a partir de ahora Vox tras sus resultados en las elecciones generales, Maíllo ha comentado que Vox "ha pegado un gatillazo" el 28A porque no ha cumplido "ni de lejos sus objetivos", pero ha invitado a "preguntarle a ellos por sus estrategias".