El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, durante el acto de partido. - ARSENIO ZURITA / FRENTE AMPLIO

HUÉTOR VEGA (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reivindicado en la tarde de este martes en Huétor Vega (Granada) el papel de Frente Amplio como "la fuerza determinante" para garantizar nuevas conquistas sociales y mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Durante un acto junto al candidato al Congreso por Granada, Jesús Fernández, y otros integrantes de las listas al Congreso y al Senado por la provincia, el líder de IU ha llamado a fortalecer el respaldo electoral a esta candidatura para "avanzar en salarios, vivienda y servicios públicos".

"Lo que va a determinar que podamos renovar un Gobierno de progreso es el resultado de Frente Amplio, no el de ninguna formación regional o troceada. Ellos no van a ser determinantes porque no quieren gobernar", ha afirmado en alusión a Adelante Andalucía y Podemos, tras lo que ha añadido que "en política se cambian las cosas gobernando".

Maíllo ha situado la mejora del poder adquisitivo entre las prioridades de Frente Amplio y ha defendido que las subidas salariales, en referencia a la aprobada este martes por el Consejo de Ministros, deben llegar al conjunto de los trabajadores. En este sentido, ha planteado una modificación del Estatuto de los Trabajadores que permita actualizar los sueldos conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) de manera automática, sin que esa protección dependa exclusivamente de su inclusión en los convenios colectivos.

Asimismo, el dirigente de izquierdas ha respaldado medidas programáticas de la coalición como la expropiación de viviendas a propietarios con más de 1.000 inmuebles, al defender que los pisos "deben responder a las necesidades de la población y rechazar que se mantengan vacíos para controlar los precios del mercado".

Además, ha alertado de las "dificultades" de las familias trabajadoras para acceder a una alimentación saludable y ha criticado que productos como el pescado o la fruta fresca se conviertan en "artículos de lujo". De este modo, ha situado la vivienda, los salarios y el coste de la vida entre las prioridades que deben orientar la acción del próximo Ejecutivo.

El dirigente ha señalado que el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) permite garantizar un suelo salarial y sirve también de estímulo para mejorar las condiciones laborales mediante la negociación colectiva. "Somos la izquierda que se moja para conseguir conquistas sociales", ha afirmado, antes de pedir votos y escaños para seguir avanzando en derechos en Granada, Andalucía y el conjunto de España. "Si llenamos las urnas con más del 70% de participación, ganamos", ha animado a los asistentes al acto.

"NOS METEMOS EN POLÍTICA NO PARA VIVIR DE ELLA"

Por su parte, Fernández ha centrado su intervención en las dificultades cotidianas de las familias trabajadoras y en la necesidad de darles respuesta desde las instituciones. "Detrás de cada propuesta que tenemos en Frente Amplio hay una persona", ha expresado, vinculando las medidas de la candidatura con el acceso a una vivienda, la atención sanitaria, la educación y unas pensiones dignas.

El candidato ha defendido que tener una casa debe ser un derecho y ha denunciado que "muchos jóvenes se ven obligados a elegir entre independizarse y vivir dignamente". También ha reclamado reforzar la educación pública mediante la reducción de las ratios y una mayor dotación de personal para atender al alumnado con diversidad.

En materia sanitaria, Fernández ha apostado por una atención pública, universal y de calidad, con una atención primaria que "permita recibir asistencia sin esperar semanas". Su intervención ha incluido también propuestas de apoyo a la crianza, prácticas laborales remuneradas, respaldo a la agricultura y protección del pequeño comercio y de los autónomos frente a los retrasos en los pagos. "Nos metemos en política no para vivir de ella", ha señalado, sino para "desarrollar una labor pública que mejore la vida de la gente y llevar la voz de Granada y de Andalucía al Congreso".

"TRANSFORMAR EL RESPALDO EN MOVILIZACIÓN"

Por su parte, la coordinadora provincial de Izquierda Unida y número dos de la candidatura Senado de Progreso ha subrayado la importancia de "transformar el respaldo del acto en una movilización que llegue a los barrios y municipios de la provincia". Además, ha advertido de que "el séptimo diputado por Granada se disputa con Vox" y ha llamado a explicar las propuestas de Frente Amplio en cada espacio de encuentro con la ciudadanía.

Pérez ha defendido la "unidad" como "una herramienta para proteger los derechos de la mayoría" y ha reivindicado el papel de Maíllo en la construcción de una izquierda que "dialoga y trabaja para transformar la realidad". "Menos pelea entre quienes queremos cambiar las cosas y más fuerza para cambiarlas", ha resumido.

También ha reclamado "vivienda pública, alquileres accesibles y medidas contra la especulación, junto con presupuesto, profesionales e inversión para sostener los servicios públicos". Frente a su "deterioro", ha insistido en que "resulta imprescindible contar con voluntad política para garantizar los derechos conquistados".

Por último, la número dos de la candidatura de Frente Amplio por Granada ha incidido durante su intervención en la defensa de la educación pública, el pensamiento crítico y el feminismo. "Adoctrinar es decirte qué pensar y educar es enseñarte a pensar*, ha afirmado, antes de reivindicar una educación con recursos suficientes para que "ningún niño de Granada tenga menos oportunidades por su barrio o por la situación económica de su familia".

