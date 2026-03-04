Maíllo respalda la respuesta de Sánchez a Trump: "Estamos ante un abismo como nunca antes desde la II Guerra Mundial"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo atiende a los medios antes del comienzo de la manifestación de la izquierda por el 28F. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha expresado este miércoles su respaldo a la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la suspensión del comercio con España y ha advertido de que "estamos en una situación de abismo como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial".

Maíllo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, justo después de la declaración institucional sin preguntas realizada por Pedro Sánchez en Moncloa para valorar los últimos acontecimientos internacionales después de que España rechazase que Estados Unidos utilice las bases militares de uso conjunto de Rota y Morón tras la escalada de violencia en Oriente Próximo y el presidente Donald Trump ha respondido, amenazando con un "embargo" a España y un posible corte de toda relación comercial.

"El Gobierno español actúa correctamente, un gobierno en el que nosotros participamos y que nos sentimos orgullosos de que defienda el derecho internacional, condene ataques que son la ley de la selva y que nos pueden conducir a un abismo en la humanidad, que está con el riesgo de una guerra regional en la zona más delicada del mundo, que es Oriente Próximo", ha asegurado el líder federal de IU.

Maíllo ha destacado además que Sánchez "ha hecho una advertencia histórica que a mí también me ha venido a la mente en estos días, que es cómo surgió la Primera Guerra Mundial, que fue por un hecho puntual, como fue el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, el príncipe Francisco Fernando, y a partir de ahí, con las alianzas de cada país, Serbia con Rusia, Austria y Alemania, desencadenaron la Primera Gran Guerra que traspasó la edad de la inocencia de la humanidad".

"A mí me parece que estamos en una situación de abismo como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial, y que está conducida por un convicto como Trump, un genocida como Netanyahu, que nos puede llevar a una guerra de incalculables consecuencias", ha concluido.