Maíllo, Santiago, el embajador de Cuba y Amama protagonizarán la XXVI Fiesta del PCA el fin de semana en Córdoba

Programa de la XXVI Fiesta del PCA, que se celebrará en Córdoba del 10 al 12 de abril. - PCA

CÓRDOBA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo; el secretario general del PCE y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago; el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, y el embajador de Cuba en España, Marcelino Medina, protagonizarán diversos actos en el marco de la XXVI Fiesta del PCA, en la que la asociación Amama ofrecerá un taller sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía.

En concreto y según ha informado el PCA en una nota, el Recinto Ferial del Arenal de Córdoba acogerá, entre el viernes y el domingo próximos, el que ya es un "evento consolidado como uno de los principales espacios de encuentro político, cultural y social de Andalucía, que combina reflexión crítica, celebración popular y compromiso militante", que está abierto a todos los públicos.

De hecho, la programación del viernes, el día que arranca la Fiesta, se centrará en los más pequeños y prevé la gala de circo de Los Hermanos Moreno. Después está previsto "un programa eminentemente feminista", que abrirá con el taller 'Crisis de los cribados', por parte de Amama Córdoba y la responsable del Área Feminista del PCA, Alba Doblas, en el que "se denunciará la política sanitaria y de recortes" del Gobierno andaluz del PP, "que ha afectado a miles de mujeres andaluzas". Después, se prevé la actuación de la chirigota feminista 'Se acabó' y una 'Noche Flamenca' a cargo de los conciertos de Juan Pinilla y Lourdes Pastor.

El sábado comenzará con la mesa 'Andalucía antiimperialista: de Cuba a Oriente Medio', con la participación del embajador de Cuba en España, Marcelino Medina; la diputada de IU en el Congreso Engracia Rivera, el responsable de Relaciones Internacionales del PCE, Manu Pineda, y el representante de Córdoba con Palestina, Fairuoz Hussein Naranjo. También se presentará el libro 'China ante un orden mundial en transición", con su autor y presidente del PCE, José Luis Centella, y se celebrará el acto político de la UJCE Andalucía 'Vencer en las grietas'.

ACTO DE POR ANDALUCÍA

La Fiesta se extenderá la tarde del sábado con el acto político de 'Por Andalucía: una esperanza para nuestra tierra', en el que, a partir de las 17,00 horas, participarán el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo; la candidata por Córdoba, Rosa María Rodríguez; la candidata por Cádiz, Esperanza Gómez, y el diputado en el Congreso y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero.

Posteriormente, se presentará el número 12 de la revista 'Pensar desde Abajo', mientras que en la Carpa de Libros se presentarán 'Esto no venía en el manual del buen alcalde', de Fidel Romero Ruiz, y 'Diario a bordo del Sirius', de Manuel García Morales, mientras que el Escenario Central tendrá una intensa actividad desde las 19,30 horas con un homenaje a Andrés Vázquez de Sola, con la proyección del documental 'La ideología de los lápices'.

MITIN CENTRAL Y PALESTINA

En la noche del sábado, a partir de las 21,00 horas, tendrá lugar el mitin central de la Fiesta, con las intervenciones del secretario general del PCE, Enrique Santiago; el secretario general del PCA, Ernesto Alba; la responsable del Área Feminista del PCA, Alba Doblas; el secretario político de la UJCE Andalucía, Niklas Rodríguez; la candidata cordobesa de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, y la responsable del Área Ideológica del PCA, Manuela Jiménez. El cierre del día llegará después con los conciertos de Lucía Sócam y Reincidentes.

Por último, el domingo queda reservado para el Torneo de Ajedrez, seguido de la entrega de premios del torneo y del concurso de relato corto y poesía. Durante toda la jornada, además podrá visitarse la Exposición por el Centenario del nacimiento de Fidel Castro.

Además, por tercer año consecutivo, "la solidaridad con el pueblo palestino no quedará solo en el debate político, sino que, además, la Fiesta del PCA de 2026 volverá a mostrar su apoyo a Palestina destinando todos los beneficios de esta edición a ayudar al pueblo palestino".

También este año, la Fiesta del PCA volverá a poner en marcha un ejercicio de financiación colectiva (https://www.goteo.org/project/xxvi-fiesta-del-pca/participat...), "para que puedan desarrollarse todas las actividades que hacen que esta cita sea un fin de semana inolvidable y un evento muy esperado cada año por la militancia del PCA y la izquierda andaluza en general".