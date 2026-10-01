Maíllo señala a Moreno por "no ejercer sus competencias" en vivienda:"Se le nota que está del lado de los especuladores"

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Andalucía. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha criticado la política de vivienda por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que ha alineado con "los especuladores y fondos buitres" a la par que la ha instado a "ejercer sus competencias" aplicando la ley estatal de vivienda.

"La política que usted hace de solamente contratación público-privada, establecer y dejar en manos de la iniciativa privada una política que tiene que ser pública, es un error. Se le nota mucho del lado de quien está, de los especuladores, de los fondos buitres y de los que impiden una solución justa al derecho humano a la vivienda", ha aseverado este jueves en el Parlamento durante la sesión de control al gobierno andaluz.

En esta línea, Maíllo ha advertido de que el rechazo a los reales decretos de vivienda, que se votan en el Congreso de los Diputados este viernes, "pueden suponer su tumba política si va en contra de las aspiraciones populares".

"¿Le va a decir a sus diputados andaluces que voten en contra de unos reales decretos que benefician a casi un millón de andaluces de 263.000 contratos que suponen ser prorrogados automáticamente? ¿Le va a decir que voten en contra de que no haya desahucios?", ha subrayado el portavoz de cara a la votación de este viernes.

Por su parte, Moreno ha señalado al partido de Maíllo por "haber perdido autonomía y capacidad de crítica contra el PSOE". "Creo que la coherencia es fundamental y el problema es que tenemos un escaparate tan grande, una visión tan amplia de lo que usted dice aquí y lo que hace es un representante de su partido en Madrid, que evidentemente se lleva a la divergencia, a la incoherencia y a la incomprensión", ha explicado.

El portavoz de Por Andalucía ha puesto el foco durante su pregunta al presidente de la Junta en el último informe de la Cámara de Cuentas en el que recoge que la Junta aplicó un control posterior y no previo sobre casi 38.000 millones entre 2020 y 2024.

"Lo que ha demostrado esta auditoría es el fracaso del modelo que ustedes instalaron en la Junta de Andalucía de control posterior a la ejecución del gasto", ha subrayado Maíllo a la par que ha señalado que el informe "detecta el uso incorrecto del contrato menor".

Por su parte, Moreno ha defendido que dicho informe de la Cámara de Cuentas "en ningún momento alerta que el dinero no se destinara a su fin y no propone la vuelta a la fiscalización previa". En esta línea, ha puesto en valor el trabajo del ejecutivo andaluz para "avanzar en materia de eficacia y eficiencia y en agilidad en la contratación pública".

En este sentido, ha mencionado la puesta en marcha del Sistema Integral de Contratación Electrónica, del Decreto Ley de Agilización Administrativa o la Oficina Técnica de Coordinación de la Contratación, entre otras medidas.

En contraposición, ha señalado que un informe de la Cámara de Cuentas indicó que en 2013, durante el gobierno de PSOE e IU, "la Junta acumuló 1.130 millones de euros en facturas pendientes de pago a proveedores por compra, contratos realizados sin autorización del interventor".

"Está muy bien hablar, pero cuando uno tiene la experiencia de gobierno tiene que demostrar que es coherente, que es lo que le pasa a usted o a su grupo en el Gobierno de España, que dicen una cosa y hacen justo la contraria, y por eso están en caída", ha espetado Moreno.