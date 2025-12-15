Maíllo señala el "reto" de Por Andalucía de "frenar a la extrema derecha" tras el avance de Vox en el sondeo del Centra

Archivo - El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo atiende a los medios. A 7 de octubre de 2025 en Málaga, Andalucía (España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha señalado este lunes el "reto" que, en su opinión, debe asumir la coalición Por Andalucía --con la que concurrirá como candidato a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas-- para "frenar tanto a la derecha como a la extrema derecha" en las urnas, y ello tras constatar que Vox avanza en intención de voto en la última edición trimestral del Barómetro Andaluz que ha publicado la Fundación pública Centro de Estudios Andaluces (Centra).

En un audio remitido a los medios de comunicación, Antonio Maíllo ha reaccionado así a los resultados del Barómetro Andaluz que ha publicado la Fundación Centra este lunes, 15 de diciembre, con datos de estimación de voto según los cuales el PP-A volvería a ganar las elecciones andaluzas, si bien no tendría garantizado revalidar la mayoría absoluta conquistada en los comicios de junio de 2022, ya que obtendría entre 53 y 55 diputados, cifra esta última que es la que otorga esa mayoría suficiente en el Parlamento andaluz.

En relación a las elecciones de 2022, y entre las formaciones con representación parlamentaria actualmente en Andalucía, sólo Vox y Adelante Andalucía mejorarían en votos, al obtener un 4% y un 1,5% más en cada caso, respectivamente, mientras que el PP-A --que consiguió 58 escaños en las últimas elecciones-- perdería un 2,9%; el PSOE-A, un 2,7%, y Por Andalucía, un 0,2%.

Antonio Maíllo ha considerado que esta encuesta del Centra "refleja lo que se ve en la calle, la pérdida de confianza en el gobierno del Partido Popular y el desgaste" de su presidente, Juanma Moreno, y en esa línea ha sostenido que "es evidente que ha perdido la mayoría absoluta" con la que el líder del PP-A venció en las elecciones de junio de 2022.

No obstante, ha advertido de que le "preocupa que parte de esa movilización" del electorado frente al Gobierno del PP-A "lo canalice la extrema derecha --en alusión a Vox--, que avanza", y al hilo ha señalado que "desde Por Andalucía tenemos el reto de frenar tanto a la derecha como a la extrema derecha como la solución para nuestro país".

El dirigente de IU ha agregado que "las prioridades de Andalucía están muy claras", y pasan por "la sanidad, el empleo, la vivienda y el coste de la vida", de forma que "enlazan con las preocupaciones de una alternativa desde la izquierda".

Por eso, ha añadido, "Por Andalucía se ha arremangado para construir una propuesta programática y se ha organizado para presentar una candidatura" que él encabeza, y "hay posibilidades de movilizar a un electorado de izquierda que no está movilizado", algo que "refleja también la encuesta, y ahí va a estar nuestro reto de aquí en adelante", según ha concluido Antonio Maíllo.