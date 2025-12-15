El Consejo Andaluz de las Reservas de la Biosfera inicia su actividad para "mejorar el conocimiento de áreas protegidas"

Reunión del Consejo Andaluz de las Reservas de la Biosfera. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha acogido la primera reunión de trabajo del Consejo Andaluz de las Reservas de la Biosfera, bajo la presidencia de Ana Villaescusa, lo que ha supuesto el inicio de la actividad operativa de este órgano tras su constitución el pasado 10 de junio. En ella, han presentado la estrategia de comunicación de las Reservas, una "herramienta imprescindible" para "mejorar el conocimiento de estas áreas protegidas".

En este sentido, durante la reunión se han abordado, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa, los dos documentos cuya elaboración se había acordado en la sesión constitutiva como son el reglamento de régimen interior y el contenido de las memorias anuales de las Reservas de la Biosfera de Andalucía.

Así, ambos elementos han sido analizados como "piezas clave" para garantizar el "adecuado funcionamiento del Consejo" y la sistematización y evaluación de la gestión en las reservas andaluzas.

De la misma manera, se ha presentado la estrategia de comunicación de las Reservas de la Biosfera de Andalucía, un documento financiado con fondos Next-Generation. Según ha señalado la Junta, aunque dichas reservas gozan de "un reconocimiento internacional de gran relevancia", todavía "permanecen poco conocidas por buena parte de la ciudadanía".

Además, a lo largo de las intervenciones, los vocales del Consejo han puesto en valor la composición plural del órgano, que "permite una adecuada participación tanto de agentes sociales como de la administración local".

Asimismo, se han destacado los retos de futuro que deben guiar el trabajo en las Reservas de la Biosfera de Andalucía en los próximos años, junto con el cumplimiento de los compromisos asociados a esta designación.

Entre las prioridades señaladas se ha informado de la necesidad de avanzar en la implicación de los jóvenes y en una mayor difusión del significado de ser Reserva de la Biosfera y de los valores que representa esta figura.

Finalmente, la reunión ha concluido con un reconocimiento al "compromiso demostrado hacia las reservas andaluzas" por parte de la asesora externa del Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera, Águeda Villa, quien ha recibido una distinción como muestra de agradecimiento por su "intenso y profundo trabajo" en favor de estas áreas protegidas que forman parte de una "red internacional de excelencia en conservación y desarrollo sostenible".