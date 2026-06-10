Maíllo señala que los últimos casos vinculados al PSOE "son un obstáculo para desarrollar políticas desde el Gobierno"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en una atención a los medios de comunicación. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las últimas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha calificado como "un obstáculo real" los últimos presuntos casos de corrupción vinculados al PSOE "para el desarrollo de políticas desde el Gobierno".

"Si queremos hacer unos presupuestos, desarrollar políticas sociales y de vivienda, el PSOE tiene que limpiar su casa. Está siendo un obstáculo real para el desarrollo de políticas desde el gobierno que tiene que acelerar antes de la finalización de la legislatura", ha asegurado en una atención a los medios este miércoles en el Parlamento andaluz.

En este sentido, Maíllo se ha mostrado expectante ante las explicaciones que dará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados el próximo 24 de junio.

Asimismo, ha asegurado que el PSOE "está tardando" en presentar una querella contra Leire Díez, una posibilidad que no descartó la secretaria general de los socialistas andaluces en una atención a los medios el pasado lunes.

Por otro lado, el coordinador federal de IU ha lamentado la "actitud hipócrita" de Sánchez tras la muerte de tres miembros del Frente Polisario en un ataque lanzado por Marruecos cerca del muro de separación en Sáhara Occidental.

"Le pedimos a Sánchez que se quite la careta de endulzamiento de política con Marruecos y vuelva otra vez a las posiciones que tuvo en su momento que traicionó y que desde luego vamos a mantener desde la izquierda española que no vamos a traicionar al pueblo saharaui", ha subrayado.

En esta línea, Maíllo ha reseñado la "deuda moral" que tiene España con el territorio tras haber sido colonia de nuestro país. "No podemos olvidarlo y no lo vamos a olvidar y desde luego es lo que nos toca a la gente que somos de gobierno", ha reafirmado.