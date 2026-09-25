Maíllo subraya que Sumar "se enfanga" para resolver el problema de la vivienda a diferencia del PSOE y "otra izquierda"

Archivo - El portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el marco del acto de homenaje al padre de la patria andaluza con motivo del 90 aniversario de su fusilamiento. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, ha insistido en la necesidad de "intervenir" en el mercado de la vivienda y ha confirmado que Sumar llevará al próximo Consejo de Ministros el decreto ley de vivienda y que se vuelva a llevar al Congreso con la prórroga de los contratos de alquiler.

"En un gobierno de coalición hay que normalizar las discrepancias. Nosotros somos otra cosa diferente al PSOE. Hay una izquierda que es muy pura, que no se mojan en nada, que dicen lo que hay que hacer, pero no asumen las contradicciones de gobernar. Y hay otros que nos enfangamos para resolverle a gente como Mari Carmen el problema de la vivienda", ha señalado este viernes en una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa' en Telecinco.

Asimismo, ha destacado "la alianza popular de la gente que exige medidas" tras el desahucio de Mari Carmen, la mujer de 87 años que fue desalojada de la vivienda en la que residía desde hacía 70 años en el distrito de Retiro.

"Tenemos que tomar medidas de urgencia para evitar desahucios en situaciones tan vulnerables y por supuesto evitar la compra acaparadora de bloques de viviendas en las grandes ciudades, que no van al alquiler, ni mucho menos alquiler asequible, y que impiden el desarrollo del derecho a la vivienda", ha remarcado a la par que insistido en "construir viviendas a precios asequibles".

En este sentido, ha criticado al gobierno de la Comunidad del Madrid, del PP, por "boicotear el cumplimiento de ley de vivienda" y ha señalado al PSOE por "temblarle las piernas" para legislar sobre la materia. Asimismo, ha puesto el foco en las viviendas de uso turístico que ha calificado como "incompatible" con una residencia familiar.

"Es la clave de empezar a desmantelar toda esta espiral compleja que se ha creado. La inacción lo único que hace es consolidar la injusticia profunda que hay con respecto al acceso y al derecho constitucional a la vivienda", ha aseverado.