Bendodo (PP) señala a Sánchez como "responsable" del desahucio de Maricarmen: "Se ha producido con un gobierno del PSOE"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una atención a los medios. - PP ANDALUCÍA

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "responsable" del desahucio de Maricarmen, la octogenaria que ha sido desahuciada de la vivienda en el madrileño barrio de Retiro en la que llevaba residiendo 71 años.

"El desahucio de Maricarmen, que me parece mal y que hay que evitar en el futuro, se ha producido bajo un gobierno progresista de Sumar y del PSOE. A Maricarmen le preguntaron quién era el responsable de su desahucio y ella dijo que Pedro Sánchez. Fin de la cita", ha asegurado en una atención a los medios este viernes en Málaga.

En esta línea, Bendodo ha puesto en cuestión que el Gobierno pueda adoptar medidas para "evitar esto en el futuro". "Si no tiene apoyos para sacar nada adelante, tiene que devolver la voz al pueblo y convocar elecciones", ha aseverado.

"Yo entiendo que el gobierno de Pedro Sánchez pueda resistir atornillado al sillón porque esté aplicando sus políticas progresistas, pero es que no la está aplicando, porque no aprueba nada", ha remarcado.

En paralelo, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "mentir" porque el real decreto ley del Ejecutivo sobre vivienda no habría evitado el desahucio de Maricarmen.

La dirigente del PP ha retado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a explicar cómo el real decreto ley del Gobierno "habría evitado" el desahucio de Maricarmen "si la suspensión que regulaba para los procedimientos por expiración se refería expresamente a contratos suscritos conforme a la LAU de 1994". "No ministro, vuestro real decreto ley no hubiera evitado el desahucio de Maricarmen", ha enfatizado Muñoz.