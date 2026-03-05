Maíllo teme "violación del espíritu de Adamuz" si la Junta "enloda" con el uso de su personación en la causa

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, este jueves en declaraciones a los medios en Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha advertido este jueves que la Junta de Andalucía podría incurrir en "una violación del espíritu de Adamuz" si de personarse, como baraja, en la causa judicial abierta por el accidente ferroviario donde fallecieron 46 personas cae en la tentación de "sacudir, ensuciar y enlodar".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía, donde tiene una reunión con la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, ha sustentado Maíllo su conclusión en el antecedente de "la perversión con la que suele utilizar el Partido Popular y Moreno Bonilla este tipo de recursos", y que incurrir en esa deriva se trataría entonces "del mayor ataque a las víctimas".

Ha considerado que en el accidente "debe buscarse toda la transparencia", por lo que ha abogado por "medidas en ese sentido siempre que conduzcan a la transparencia", y ha reclamado que "en ese esfuerzo tiene que estar ADIF, el Ministerio de Transporte", así como la propia Junta de Andalucía.

Ha expresado su temor a la posibilidad de que "la Junta de Andalucía rompiera lo que ha sido un ejemplo de solidaridad andaluza", mientras ha reclamado que "el mejor homenaje que le podemos hacer a víctimas es saber la verdad".

"Me temo que pueda ser lo segundo con respecto a la intención de buscar la verdad, que es la que tenemos que saber y es el mejor homenaje a las víctimas del accidente", ha refrendado el líder de IU sobre sus expectativas del uso de ese recurso judicial por el Gobierno andaluz.