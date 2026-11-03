Maíllo se une a la petición de dimisión de Puente tras el accidente: "Hay que tomar medidas que no lastren al Gobierno"

Archivo - El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el Parlamento de Andalucía. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha sumado a la petición de la candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, de dimisión del ministro del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), con al menos 69 fallecidos.

"Me remito a las declaraciones que hizo Ada Colau, una dimisión tiene que servir en muchas ocasiones para quitar lastre y para que el Gobierno pueda resolver los problemas que tenemos en este momento y que tienen que ser de primera línea. Creo que el principal servicio que se puede hacer es precisamente dar las máximas explicaciones y tomar las medidas que no lastren al Gobierno", ha afirmado este martes en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía.

En este sentido, se ha mostrado expectante ante la comparecencia, a petición propia, del ministro en la tarde de este martes en el Congreso para dar explicaciones sobre el siniestro.

"Las víctimas necesitan no solo nuestro respeto y reconocimiento, sino su traducción en ese reconocimiento, respeto y dolor colectivo en dotar de todos los recursos al esclarecimiento de las causas que motivaron este accidente", ha subrayado Maíllo quien ha asegurado que Puente "tiene que dar muchas explicaciones detalladas y creíbles".

El coordinador federal de IU ha mostrado su solidaridad con las víctimas del accidente al mismo tiempo que ha reclamado la necesidad de un "pacto de Estado sobre la infraestructura y de movilidad".

"Tenemos muy clara la apuesta por una renacionalización de la alta velocidad, que es fundamental, porque hay que acabar con este periodo nefasto desde 2012, en que Rajoy liberalizó la infraestructura, y que tiene que marcar un punto de inflexión para recuperar la iniciativa del Estado sobre la movilidad y sobre los ferrocarriles", ha aseverado.

En esta línea, ha señalado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para "ponerse manos a la obra con el Gobierno para abordar un plan de movilidad que con un accidente Andalucía se queda aislada".

El pasado viernes, Colau reclamaba la dimisión de Puente por el accidente ferroviario, una petición a la que también se ha unido públicamente el cabeza de lista de Frente Amplio en Madrid, Emilio Delgado.

"No entraré a decir si esta dimisión debe producirse hoy, mañana o pasado, pero creemos que se debería producir lo antes posible, y esperemos que así sea", señalaba Colau.

Asimismo, la candidata a la presidencia del Gobierno de la coalición ha reclamado un Pacto de Estado para auditar la red ferroviaria y una apuesta de más inversión en mantenimiento, con el objetivo de revertir la externalización de servicios ferroviarios.