Maíllo ve en la dimisión de Puente una "nueva etapa en la política ferroviaria":"La prioridad es esclarecer lo ocurrido"

El portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha valorado que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "permite abrir una nueva etapa en la política ferroviaria de nuestro país y priorizar su resolución", aunque ha insistido en que "la prioridad sigue siendo esclarecer lo ocurrido".

Así lo ha manifestado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, después de que Puente comunicara este martes su dimisión en la Diputación Permanente, una decisión adoptada tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), en la que fallecieron al menos 69 personas.

En este contexto, Maíllo ha señalado que "asumir responsabilidades forma parte del ejercicio de un cargo público y hay que normalizarlo", al tiempo que ha valorado que "dimitir también es un acto de coherencia".

No obstante, ha subrayado que "la prioridad sigue siendo esclarecer lo ocurrido, atender a las víctimas y garantizar que no vuelva a suceder", una tarea que, según ha recalcado, "merecen las 69 personas fallecidas".

Por último, el coordinador federal de IU ha reafirmado el compromiso de Izquierda Unida y Frente Amplio con la defensa de "un tren 100% público, seguro y que vertebre el territorio".