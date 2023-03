Una malagueña y un cordobés premiados en la IX edición del Concurso Nacional de Diseño de Sellos de Correos 'Disello'

CÓRDOBA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Correos ha elegido las obras 'Amor propio', de la malagueña Valeria Sonia Montiel Delgado, y 'La pareja perfecta', del cordobés Agu Luque Chacón, como segundos premios en la IX edición del Concurso Nacional de Diseño de Sellos 'Disello', en la categorías juvenil y general, respectivamente.

Según informa Correos en una nota, Valeria, de 16 años, compagina sus estudios de Bachillerato con su formación musical de Flauta Travesera en el conservatorio Manuel Carra. Además, pertenece a dos orquestas de jóvenes de su ciudad, y aunque ha ganado varios concursos de dibujo locales, esta es la primera vez que se presenta a uno a nivel nacional. Expone sus creaciones en su cuenta de Instagram 'val_art.s'.

De su diseño premiado cuenta que ha querido hacer 'Amor propio' porque hoy en día muchas personas de su edad "tratan de perseguir un 'ideal' y parecerse a otras personas a las que admiran, olvidándose de su propia esencia". "Con mi dibujo he querido transmitir que hay que quererse a uno mismo y aceptarnos como somos, aunque no seamos perfectos", transmite.

Por su parte, Agu es un creativo cordobés de 30 años que comenzó a estudiar diseño gráfico a los 18 años para expresar sus inquietudes, "entre la necesidad de crear y reflexionar", y desde entonces no ha parado de formarse como diseñador y creativo.

Especializado en diseño de marca, se define como "un creador de experiencias". De su obra premiada expresa que "no es más que una pequeña y humilde estampa de mi día a día: genero ideas e intento hacer sonreír a quienes me rodean, y entre tanto, disfruto comiendo". Y también con mucho humor declara que el primer premio no le interesaba "en absoluto". "Yo quería el segundo desde el principio", apostilla.

Los artistas recibirán un pliego realizado con la aplicación TuSello con la imagen de su diseño y una tableta gráfica valorada en 400 euros.

La obra ganadora de esta edición de 'Disello' en la categoría nacional ha sido la del valenciano Iván Tortajada Estellés, bajo el título 'Energía verde'. En la categoría juvenil, el primer premio ha sido para 'Niña Robot', de Maia Theodora Cretu, de ascendencia rumana y residente en Huelva, por lo que tres de los cuatro ganadores tienen relación con Andalucía.

Correos ha premiado a los autores de estos dos trabajos ganadores, además de con un viaje, con la emisión de sus diseños en formato de sellos que puso en circulación el día 16 de febrero.

ENTREGA DE PREMIOS Y EXPOSICIÓN

La entrega de premios se realizará el día 23 de marzo en la oficina principal de Correos de Huelva, donde, además, se expondrán las cuatro obras ganadoras junto con las 76 finalistas hasta el 2 de mayo.

Por noveno año consecutivo, Correos ha organizado durante el año 2022 el Concurso Nacional de Diseño de Sellos y la temática ha sido libre. La libertad para imaginar y plasmar en una obra un concepto ha incrementado la participación, con más de 1.300 obras presentadas, unas 390 en la categoría juvenil y más de 900 en la categoría general.

El diseño siempre es un reto a la imaginación y diseñar para un espacio tan pequeño, de tan solo ocho centímetros cuadrados, que condense toda la información que se quiera contar requiere un doble esfuerzo. Con la calidad de las obras presentadas, los participantes han superado el reto notablemente a lo largo de todas las ediciones del concurso.