La Malahá (Granada) elige este sábado nuevo alcalde a Javier Ramírez tras renunciar al cargo Villegas, ambos del PSOE

LA MALAHÁ (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

El pleno de la corporación local de La Malahá, en el área metropolitana de Granada, se reúne este sábado, 18 de octubre, a las 12,30 horas, en convocatoria extraordinaria para la investidura como alcalde de Javier Ramírez, del PSOE, tras la renuncia del regidor saliente, José María Villegas, también del grupo municipal socialista, que tiene mayoría absoluta.

Ramírez, actual portavoz del equipo de gobierno y concejal de Presidencia, Seguridad, Cultura y Fiestas, fue el segundo de la lista con la que el PSOE concurría en las municipales de 2023 en La Malahá. El alcaldable llega este sábado a la alcaldía, según apuntaron fuentes socialistas a Europa Press, en el marco de una transición natural, en la que se promueve una adaptación del equipo de gobierno a los nuevos retos. Villegas sigue como concejal y como diputado provincial en la Diputación de Granada.

En un video difundido en redes sociales, Villegas señaló que la decisión de su renuncia, de la que tomaba conocimiento el pleno el pasado sábado al mediodía, ha estado supeditada al "interés general" del municipio, de unos 1.900 habitantes, en la línea de cómo ha venido actuando en sus años de mandato y ha dicho que seguirá haciendo.

"No es una decisión tomada a la ligera" señalaba en este mensaje a sus convecinos Villegas, que mostraba su agradecimiento por la confianza depositada en él en estos años, y a la cual dijo que "no va a fallar", contextualizando en ese marco también su iniciativa de dar un paso al lado.