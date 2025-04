Malestar del ampa de un colegio de Jaén por uso "político" de alumnado en la inauguración del centro de salud Alameda

JAÉN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ampa Arco de la Alameda del colegio público Jesús María, en Jaén capital, ha manifestado su "desacuerdo y repulsa" por el uso "político" del alumnado del centro durante la inauguración del nuevo centro de salud de Alameda y que ha estado presidida por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Ha sido el alumnado del colegio, situado junto al nuevo centro de salud, el que ha llamado a gritos la atención del presidente a su llegada y al que han pedido que les visitara, cosa que Moreno ha hecho tras la inauguración y que ha publicado en sus redes sociales.

El presidente ha dicho haber vivido "un momento de los que no se olvidan". "Me han pedido que les fuera a saludar y tenía que acercarme. Son encantadores. Me han hecho muy feliz", dice el presidente para ilustrar el vídeo que recoge el momento.

El ampa de este colegio ha llevado a cabo una campaña de protestas y movilizaciones para pedir a la Junta que buscara una alternativa para que la apertura del centro de salud no conllevara el paso de tráfico rodado por delante del centro y atravesando los jardines de La Alameda. De hecho, algunos padres se encontraban protestando por el paso de vehículos cuando ha llegado el presidente.

"Se ha usado a nuestros hijos e hijas en un acto político", señalan en sus redes sociales donde además han indicado que no tenían conocimiento de su celebración. "Los padres y madres no teníamos conocimiento. No habíamos sido avisados de que nuestros hijos e hijas iban a ser grabados y publicada su imagen en medios de comunicación", afirman en sus redes.

Asimismo, han hecho hincapié en que "no hay autorización por parte de los padres y madres para la grabación ni difusión de imágenes de nuestros menores para actos que excedan actividades educativas por y para el colegio".

Por todo ello ha optado por hacer pública su "indignación", al tiempo que han anunciado que tomarán "las medidas legales oportunas en defensa de la integridad y la imagen de nuestros menores".

REACCIONES

Ante lo ocurrido, El PSOE de Jaén ha mostrado también su "repulsa" en un comunicado por "la lamentable utilización partidista del alumnado del Colegio Jesús María", al tiempo que ha mostrado su apoyo a la Asociación de Madres y Padres (ampa) del centro educativo.

Para los socialistas, "la protección de los menores, la consideración hacia las familias y el respeto a la educación han saltado por los aires a mayor gloria del espectáculo propagandístico-populista que caracteriza al presidente de la Junta de Andalucía".

El Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado también que registrará iniciativas en el Parlamento de Andalucía para que "la Junta aclare los hechos, sin perjuicio de otras medidas que pudieran adoptarse una vez analizado con detalle todo lo ocurrido".