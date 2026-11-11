Una maleta abandonada en una marquesina frena la manifestación convocada por la huelga en el centro de Granada

Una maleta abandonada en el entorno de la plaza del Carmen de Granada frena el avance de la manifestación convocada por la huelga que transcurre por el centro de la capital - CCOO GRANADA

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presencia de una maleta abandonada en una marquesina situada próxima a la plaza del Carmen en el centro de Granada ha frenado el avance de la manifestación convocada por los sindicatos este miércoles en el marco de la huelga general.

Así lo han confirmado fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, que señalan que tal y como procede en este tipo de situaciones se ha establecido un protocolo para acordonar el lugar hasta que agentes especializados puedan comprobar que no hay un peligro para la seguridad pública.

Tedax y unidades especiales han sido enviadas al lugar para comprobar que la maleta no contiene explosivos. La actuación de la Policía al acordonar todo el entorno ha frenado el avance de la manifestación en el marco de la huelga general que había partido desde los Jardines del Triunfo y se dirige hacia la explanada del Palacio de Congresos mientras llueve y el viento sopla con fuerza en la capital granadina.