La Mancomunidad Campiña Sur de Córdoba reconocerá a Tonelería Casknolia, Cerámica Ivanros y Panadería Gonzalo Ansio

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa celebrará el próximo Día de la Mancomunidad con un acto de reconocimiento "a tres pilares de la identidad económica, social y cultural de la comarca, como son Tonelería Casknolia, Cerámica Ivanros y Panadería Gonzalo Ansio", tal y como ha dado a conocer el presidente de la entidad, Miguel Ruz, durante la celebración de un Pleno extraordinario.

Tal y como ha detallado la Mancomunidad Campiña Sur en una nota, en dicho Pleno también se ha aprobado la solicitud de adhesión como socio observador a la Red de Entidades Locales de la Agenda 2023, una modificación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de 2023 y se ha rendido un emotivo homenaje al tesorero de la mancomunidad, Joaquín Gómez Cid, con motivo de su jubilación.

En relación a las empresas de la comarca que van a ser reconocidas, Ruz ha explicado que, "en el Día de la Campiña Sur Cordobesa, reconocemos a quienes trabajan por hacer visible nuestra comarca y luchan por su desarrollo y estos tres reconocimiento ala tonelería, la cerámica y la gastronomía artesana, celebran la excelencia empresarial y artesanal, pero sobre todo, el patrimonio cultural y social que compartimos".

El presidente de la entidad supramunicipal ha añadido también que "queremos que este acto, que celebraremos en las próximas semanas, sirva para consolidar la conciencia de pertenecer a la misma comarca y fortalecer los lazos entre nuestros municipios, avanzando juntos hacia un futuro de desarrollo común".

Al respecto, ha añadido que "Tonelería Casknolia representa un arte vinculado al vino que proyecta la comarca a nivel mundial, Cerámica Ivanros, mantiene viva una tradición artística y cultural que convierte a la Campiña Sur en referente internacional y Panadería Gonzalo Ansio representa la gastronomía artesana y conserva el sabor auténtico de las tradiciones".

El Pleno ha aprobado también una modificación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de 2023 para recoger la reclasificación del puesto de Psicólogo del Centro de Información a la Mujer, hecho que se formalizará en la próxima Relación de Puestos de Trabajo y se ha dado luz verde a la solicitud para adherirse como Socio Observador a la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Esta adhesión, que surge tras la aprobación en 2025 de la Agenda 2030 propia de la Mancomunidad, permitirá reforzar la alineación estratégica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acceder a espacios de coordinación y aumentar la visibilidad institucional en el ámbito nacional.