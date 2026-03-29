La Mancomunidad de Los Pedroches de Córdoba promociona los datos "más singulares" que debes conocer de la comarca

La Mancomunidad de Los Pedroches, en el norte de la provincia de Córdoba, invita a descubrir la mayor comarca natural de Andalucía a través de su paisaje, su historia y los elementos que la dotan de una identidad única. - MANCOMUNIDAD DE LOS PEDROCHES

CÓRDOBA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Los Pedroches, en el norte de la provincia de Córdoba, invita a descubrir la mayor comarca natural de Andalucía a través de su paisaje, su historia y, sobre todo, los elementos que la dotan de una identidad única, con la iniciativa 'Imprescindibles Los Pedroches', que recoge los datos "más singulares" que debes conocer de la zona.

Según destacan desde la Mancomunidad, la campaña de promoción turística y territorial busca "despertar la curiosidad y el interés por una de las comarcas más singulares y desconocidas del norte de Andalucía". Incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) financiada por la Unión Europea Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), recomienda visitar la comarca en este 2026 a través de un llamativo mensaje con el que "se explican aspectos de la comarca que se suelen pasar por alto, pero que son muy significativos".

Al respecto, resaltan que "lejos de ser un valle, Los Pedroches se presenta como una extensa llanura de considerable altitud que se despliega sobre el eje central de Sierra Morena, marcando la frontera natural con la Meseta a través de Sierra Madrona", de modo que supone "una singularidad geográfica que se pone en valor mediante imágenes aéreas poco habituales de dehesas, campos abiertos y enclaves singulares".

Con 3.600 kilómetros cuadrados, Los Pedroches es la comarca más extensa de Andalucía; cuenta con una superficie superior a la de cualquiera de las tres provincias vascas y cercana a la de comunidades uniprovinciales como La Rioja. Aunque son datos conocidos por quienes ya tienen nociones sobre la comarca, la campaña incide en que en este amplio territorio conviven 17 municipios, desde pequeñas localidades que apenas superan los 300 habitantes, como Fuente La Lancha o El Guijo, hasta Pozoblanco, con cerca de 17.000 vecinos. Pueblos distintos entre sí, pero unidos por tradiciones, costumbres y una marcada personalidad común.

La campaña recorre también la larga historia de Los Pedroches, cuyos orígenes se remontan a la Prehistoria y que ha estado profundamente marcada por su carácter de tierra fronteriza. Desde la época romana, cuando constituía el límite norte de la Bética, hasta la Edad Media, el territorio fue configurándose en torno a tres grandes subcomarcas históricas: el condado de Belalcázar, el señorío de Santa Eufemia y las Siete Villas de Los Pedroches, a las que posteriormente se sumarían Conquista y Cardeña.

LA DIVERSIDAD Y AMPLITUD DEL TERRITORIO

'Imprescindibles de Los Pedroches' pone el acento en la diversidad y amplitud del territorio, donde recorrer casi 90 kilómetros entre Cardeña y Belalcázar o más de 70 entre Santa Eufemia y el sur del término de Pozoblanco forma parte de la experiencia. Es un espacio amplio, abierto y auténtico, donde el paisaje es protagonista.

La riqueza biológica y patrimonial de la comarca es fruto de la relación histórica de sus habitantes con la dehesa, los cultivos tradicionales y el olivar de montaña. Una forma de vida que ha dado lugar a una gastronomía reconocida, encabezada por los productos del cerdo ibérico y complementada por carnes de ovino y vacuno, sin olvidar una repostería tradicional que endulza la experiencia del visitante.

La campaña invita también a descubrir Los Pedroches a través de decenas de rutas que recorren caminos históricos, cañadas y sierras, permitiendo al visitante seguir los pasos de antiguos pastores trashumantes, de quienes poblaron Sierra Morena o adentrarse en historias de castillos, conventos y bosques de ribera. Todo ello en un entorno natural donde habitan especies tan emblemáticas y misteriosas como el lince ibérico.

Con esta iniciativa, Los Pedroches se presenta como un territorio singular, único y con una identidad muy marcada, que no se agota en una sola visita. Tras mostrar lo esencial, la campaña lanza una invitación clara: ahora es el visitante quien debe seguir descubriendo todo lo que esta comarca ofrece.