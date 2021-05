Manifestación central de CCOO y UGT Andalucía en Cádiz reclamando que "ya sí toca" derogar las reformas y subir el SMI

Los sindicatos rechazan los despidos de Airbus, BBVA, Caixabank e Inditex criticando que incluso gozan de "beneficios".

SEVILLA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Cádiz ha acogido este sábado 1 de mayo el acto central en Andalucía de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, por el Día Internacional del Trabajo, una provincia que afronta el cierre de la planta del consorcio aeronáutico europeo Airbus de Puerto Real. Durante la manifestación, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López; y su homóloga de UGT-A, Carmen Castilla, han reclamado que el Gobierno central cumpla sus compromisos de derogar las últimas reformas laborales y subir de nuevo el salario mínimo interprofesional, porque "ya sí toca".

En el contexto de esta manifestación central de los sindicatos mayoritarios, desde los Jardines de Varela de Cádiz hasta la Plaza de San Juan de Dios, a la que se han sumado movilizaciones conjuntas de ambos sindicatos en el resto de capitales andaluzas de provincia, Nuria López ha recordado las "insoportables tasas de paro" que sufre Andalucía, después de que la última encuesta de población activa (EPA) arrojase respecto a Andalucía una tasa de desempleo del 22,54 por ciento y 887.900 personas en paro.

Todo ello, cuando el actual mercado andaluz de empleo está marcado por "una enorme precariedad" y temporalidad, además de la "nebulosa" de las grandes empresas que pese a cosechar "muchos recursos públicos" para su actividad, "están planteando despidos", lo que le ha llevado a señalar expresamente las pretensiones de Airbus de cerrar su planta de Puerto Real, cuya plantilla está protagonizando fuertes movilizaciones; el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por Caixabank para deshacerse de 7.791 empleados en toda España tras aglutinar a Bankia, el despido colectivo también propuesto por BBVA respecto a 3.340 empleados o el cierre de tiendas promovido por el grupo textil Inditex con los consecuentes efectos en el empleo.

INCLUSO CON BENEFICIOS

Especialmente, ha alertado de que todos estos despidos son planteados cuando algunas de estas grandes empresas "incluso reparten dividendos", por ejemplo en el caso de los bancos, con más de mil millones de euros de beneficio en 2020 en ambos casos.

Por eso, Nuria López ha recordado al Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos que sigue "en deuda" con la clase trabajadora, que ha "sacado a pulso" las actividades esenciales durante la pandemia y afronta la nueva crisis derivada de la misma. "Es necesario mantener el empleo. No vale usar la digitalización como excusa para los despidos", ha enfatizado.

Así, Nuria López ha reclamado al Ejecutivo conjunto de coalición que cumpla sus compromisos de derogar las dos últimas reformas laborales, promovidas por el PSOE y el PP en el contexto de la anterior crisis y en especial la de 2012 de los populares; derogar la reforma de las pensiones de 2013 y subir de nuevo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"TOCA CUMPLIR"

Y es que como ha indicado, esta movilización se celebra con el lema 'Ahora toca cumplir. Un país en deuda con su gente trabajadora', en claro mensaje al Gobierno.

Carmen Castilla, de su lado, ha rememorado "los derechos perdidos" por los trabajadores en la anterior crisis, sin "recuperar" aún cuando comenzó la nueva crisis derivada de la pandemia de Covid-19, con los consecuentes impactos en el mercado laboral.

Por eso, ha recordado las reivindicaciones de derogar las dos últimas reformas laborales, derogar la reforma de las pensiones de 2013 y subir de nuevo el SMI. "Es justo y ya sí toca", ha aseverado Carmen Castilla, reclamando el "compromiso" del Gobierno para tales aspectos y defendiendo la "unidad de acción" de CCOO y UGT como sindicatos mayoritarios en toda España en torno a tales demandas.

Además, ha llamado a "luchar contra los abusos empresariales", pues con motivo de la nueva crisis crece de nuevo "la precarización y una incertidumbre inasumible" para la clase trabajadora, ante lo cual ha señalado el cierre de la planta de Airbus en Puerto Real. "Puerto Real no se cierra", ha aseverado Carmen Castilla.

A colación, ha señalado que la nueva crisis ha reflejado de nuevo las debilidades del modelo productivo andaluz, reivindicando a las autoridades "más industria", como sinónimo de "empleo estable y de calidad".

Aproximadamente 8.000 personas han participado en esta movilización central de CCOO y UGT en Andalucía, según han informado a Europa Press ambos sindicatos, contando el programa andaluz de actos con concentraciones y protestas en cada una de las capitales de provincia.

Y es que según CCOO y UGT de Andalucía, "de no acometer (el Gobierno) las necesarias reformas que este país necesita, no solo estarán defraudando la confianza que los trabajadores depositaron en las urnas, sino que además estarán lanzando el mensaje de que se pliegan a los poderes económicos, y no responden a las necesidades de las pequeñas empresas, de los autónomos y de los trabajadores que han soportado con su esfuerzo y su trabajo esta pandemia".