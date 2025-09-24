Mantienen abierto el trámite de audiencia para las ayudas al desguace de buques marisqueros de chirla en golfo de Cádiz

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural mantiene abierto el trámite de audiencia del proyecto de Orden que regulará las ayudas a la paralización definitiva de los buques marisqueros con arte de draga hidráulica dedicados a la chirla en el golfo de Cádiz. Con esta medida, se da cumplimiento a los compromisos adquiridos y se avanza en la aplicación del Plan de Acción 2023-2028, que prevé la reducción del exceso de capacidad de la flota para asegurar un equilibrio estable entre la actividad extractiva y el estado del recurso.

Según ha indicado la Junta en un nota de prensa, la iniciativa persigue ajustar la capacidad de la flota a las posibilidades reales del stock de chirla, garantizar la sostenibilidad biológica, económica y social de esta pesquería clave para el golfo de Cádiz y facilitar la salida ordenada de armadores y tripulantes mediante ayudas públicas cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

En este sentido, el director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, Carlos Aldereguía, ha destacado que esta orden es "fruto del diálogo constante con las organizaciones del sector, con las que venimos trabajando para diseñar soluciones que sean viables tanto desde el punto de vista biológico como económico".

En este sentido, ha subrayado que "las ayudas al desguace permitirán reducir el esfuerzo pesquero y asegurar un futuro sostenible para la chirla en el Golfo de Cádiz, al tiempo que dan certidumbre a los armadores y tripulantes que decidan acogerse a ellas".

Estas ayudas de paralización definitiva se suman a otras medidas consensuadas con el sector en los últimos meses, como la reapertura del caladero bajo condiciones más estrictas para garantizar la sostenibilidad, la reducción excepcional de la talla mínima de captura a 24 milímetros con un margen de tolerancia del 20%, la limitación de días y cupos de faena --200 kilos diarios y cuatro jornadas semanales en el caso de dragas hidráulicas y 150 kilos y cinco jornadas para rastros remolcados--.

Otras de las medidas son el control de horas de actividad, la implantación de un seguimiento científico dinámico del caladero y la creación de la Mesa de la Chirla como foro estable de diálogo y seguimiento, todas ellas fruto del consenso con el sector.

El trámite de audiencia se prolongará hasta el 3 de octubre de 2025 y, durante este periodo, la ciudadanía, asociaciones y organizaciones interesadas pueden remitir sus aportaciones al correo electrónico dgpa.capadr@juntadeandalucia.es, debiendo constar en el envío el nombre y apellidos o, en su caso, la razón social de la entidad representada.