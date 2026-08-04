Mantienen el dispositivo de búsqueda de un hombre con Alzhéimer desaparecido en Churriana de la Vega (Granada)

Cartel alusivo a la desaparición y búsqueda de Jesús Cantero, vecino de Churriana de la Vega, desaparecido desde este pasado sábado. - FB AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA

GRANADA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda de Jesús Cantero se mantiene por segunda jornada consecutiva este martes en Churriana de la Vega, localidad granadina del área metropolitana de la capital. Los intentos de localización de este hombre de 66 años, diabético y con Alzhéimer han sido infructuosos desde que comenzarán oficialmente con un dispositivo este pasado lunes por la mañana.

La Guardia Civil coordina el contingente que tiene un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en el polideportivo municipal y que cuenta con efectivos de la propia Benemérita, de la Policía Local de Churriana de la Vega, Protección Civil, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) de la Junta de Andalucía y numerosos voluntarios --hasta 250 este pasado lunes y 60 en la mañana de este martes-- que llevan a cabo batidas organizadas en las zonas no urbanas del norte y del sur del término municipal.

Desde el Ayuntamiento de Churriana de la Vega destacan que todos los participantes trabajan de forma coordinada, siguiendo las instrucciones de los responsables del operativo, con el objetivo de localizar a este vecino de Churriana de la Vega lo antes posible. Este martes a las 17,00 horas comienza una nueva batida.

El caso de la desaparición de Jesús Cantero Contreras se considera de alta vulnerabilidad, ya que este varón precisa de medicación al ser diabético y padecer Alzhéimer. La última vez que se le vio, el sábado por la mañana cuando iba a una administración de lotería, vestía camisa azul, pantalón corto marrón y deportivas rojas.

Jesús es de complexión normal, pelo canoso y con barba poco poblada, ojos marrones, 1,78 de altura y de entre 75 y 80 kilos, y suele frecuentar tanto Churriana como el municipio vecino de Las Gabias.