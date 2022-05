Mañueco ve a la Junta de Andalucía un "ejemplo de eficaz gestión" y espera mayoría suficiente del PP para gobernar solo

LA GUARDIA DE JAÉN (JAÉN), 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado que el gobierno que lidera Juanma Moreno en Andalucía es "ejemplo de una eficaz gestión" y ha confiado en que el PP obtenga en las elecciones del 19 de junio "mayoría suficiente" para "gobernar en solitario".

Así lo ha indicado este lunes en La Guardia de Jaén, donde ha visitado la Cooperativa San Sebastián, junto a responsables provinciales del partido, con su presidente, Erik Domínguez, al frente, y miembros de la candidatura 'popular' que encabeza el consejero Juan Bravo.

Para Mañueco, si hay algo que comparten Castilla y León y Andalucía "es la apuesta por la industria agroalimentaria", un ámbito en el que la comunidad andaluza "es líder en toda España". Dentro de él, ha aludido al aceite de oliva, una actividad que ha querido "conocer de cerca" con esta visita a una cooperativa con "una dilatada experiencia" y que "ejemplifica la determinación y el compromiso con el mundo rural y la creación de empleo".

"Eso es lo que simboliza el Gobierno de Juanma Moreno. Desde la moderación, la creación de empleo, la recuperación económica, la apuesta por el medio rural", ha dicho el presidente castellanoleonés, quien ha abogado "por que Juanma Moreno y su gobierno vuelvan a tener cuatro años más de un gobierno de mayoría suficiente para gobernar en solitario".

En este sentido, ha defendido que "el Gobierno de Juanma Moreno es un gobierno de política de eficaz gestión y no política de gestos, como hacen otras fuerzas". "Hoy me siento en mi casa", ha asegurado, no sin expresar su satisfacción por "acompañar a los compañeros de Jaén y Andalucía y, especialmente, a Juan Bravo".

A su juici, se trata de una persona que, en su opinión, "identifica perfectamente lo que queremos todo para nuestro territorio, para Jaén y Andalucía y España", como "ejemplo" del Ejecutivo andaluz en cuanto a la bajada de impuestos y apuesta por la recuperación económica y creación de empleo.

Precisamente el candidato número uno por Jaén y consejero de Hacienda y Financiación Europea, ha valorado el "conocimiento" de Mañueco del sector agroalimentario y que "venga a respaldar la agricultura, la industria, lo que representa y debe seguir representando", con avances en cuestiones como la tecnología o la eficiencia energética.

Ha resaltado que durante la pandemia "no ha faltado el alimento" y eso "demuestra que Andalucía y España ha sido una despensa" para España y la Unión Europa, de modo que hay que continuar apoyando esta actividad. "También a ver si conseguimos que el Perte Agrotec de verdad sea un Perte que tenga ejecución, fondos, ayude a los sectores y permita seguir potenciando aquello que es tan importante", ha añadido.

Bravo ha reivindicado el "trabajo diario" de entidades como la Cooperativa San Sebastián para llevar el aceite de oliva a las mesas de todo el mundo. Ha aludido a la exportación como "camino" que debe seguir España "en estos momentos de dificultad", marcados, además, por la inflación que "vuelve a repuntar" y "tiene que hacer ver qué medidas económicas hay que adoptar".

Igualmente, el presidente del PP de Jaén ha puesto el acento en la importancia del sector agroalimentario y, en concreto el oleícola, como "parte fundamental del PIB" de la provincia y al que hay que seguir respaldando.

"Queremos seguir avanzando hacia un futuro que nos lleve a un 19 de junio con una mayoría suficiente en la que Juanma Moreno pueda estar al frente otra vez de la Junta, porque a Andalucía le sienta bien el cambio", ha manifestado Domínguez.