Manuel Barrueco, Sanguijuelas del Guadiana y Aslándticos protagonizan el martes el Festival de la Guitarra de Córdoba

Archivo - La banda cordobesa Aslándticos llega este jueves al Festival de la Guitarra. - ASLÁNDTICOS - Archivo

CÓRDOBA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada del 45º Festival de la Guitarra de Córdoba confirma que el certamen no entiende de jerarquías de género, pues Manuel Barrueco, uno de los guitarristas clásicos más importantes del mundo, tomará este jueves el Teatro Góngora, a las 20,30 horas, con un programa de hondo calado iberoamericano, mientras que Sanguijuelas del Guadiana y Aslándticos llevarán el rock mestizo al Teatro de la Axerquía a las 22,00 horas.

Así lo ha indicado el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) en una nota en la que ha detallado que, entre medias, el programa formativo del festival suma dos citas que prolongan la jornada más allá de los escenarios. Organizado por el IMAE, el festival celebra su 45ª edición del 1 al 11 de julio.

Manuel Barrueco, reconocido internacionalmente como uno de los guitarristas más importantes de nuestro tiempo, abre el ciclo de guitarra clásica del festival. Nacido en Cuba y formado en Estados Unidos, donde imparte clases en el Conservatorio Peabody de la Universidad de Johns Hopkins, Barrueco ha llevado la guitarra a las salas más relevantes del mundo: el Royal Albert Hall de Londres, el Musikverein de Viena, el Concertgebouw de Ámsterdam, la Philharmonie de Berlín, el Teatro Real de Madrid o el Palau de la Música de Barcelona.

Su presencia en Córdoba es, antes de que suene la primera nota, un acontecimiento. La primera parte del recital está dedicada a Manuel M. Ponce con dos de sus sonatas: la 'Sonata Clásica' --homenaje a Fernando Sor-- y la 'Sonata Meridional', obras escritas en estrecha colaboración con Andrés Segovia que forman parte del gran repertorio guitarrístico.

La segunda parte llega con una selección de las Danzas Españolas de Enrique Granados, piezas concebidas para piano que en manos de Barrueco revelan una dimensión tímbrica nueva y una afinidad natural con el carácter de cada danza.

Por otro lado, la noche reivindica el rock construido desde la periferia y el compromiso con la autenticidad. Sanguijuelas del Guadiana y Aslándticos comparten el Teatro de la Axerquía, que reúne dos generaciones y dos maneras de entender la música desde las raíces.

Sanguijuelas del Guadiana son tres jóvenes extremeños criados en la Siberia Extremeña que tomaron las influencias de Extremoduro, Triana, Estopa y Nirvana para convertirlas en algo propio: una propuesta construida desde el regreso al pueblo y la honestidad de quien no cede ante los atajos, que los ha llevado de los ensayos en Casas de Don Pedro a los escenarios nacionales de la mano de Infarto Producciones.

Aslándticos, por su parte, celebra en casa sus 20 años: dos décadas desde que tres amigos comenzaron a tocar a las espaldas de la antigua fábrica de cementos Asland, construyendo un mestizaje entre reggae, flamenco, funky y pop que los ha convertido en uno de los grupos más queridos de la escena independiente española. Llegan con un nuevo disco en ciernes y con la energía de quien sabe que todavía tiene mucho que decir.

La coincidencia llega además acompañada del lanzamiento de su nuevo álbum, '20 Años Fatal de los Nervios'. La propia banda resume que "tocar en el Festival de la Guitarra exactamente 20 años después de que lo hiciésemos por primera vez, coincidiendo además con el lanzamiento de nuestro álbum '20 Años Fatal de los Nervios', nos parece como mínimo un hito, un broche de oro a todo este tiempo y a este ciclo".

Al respecto, han añadido, que esta cita es "un festival que pone encima de un escenario a grandes figuras de la guitarra de ayer y hoy, de todos los tiempos y de todos los públicos. Culturalmente y musicalmente, sin duda alguna es uno de los más importantes de España".

'LA GUITARRA CUENTA'

A las 12,30 horas, en la Sala de Telares del Gran Teatro, el ciclo divulgativo 'La Guitarra Cuenta' acoge a José Antonio Rodríguez, que comparte con el público y el alumnado las claves de su propuesta artística. Galardonado con el Bordón Minero a los 17 años y figura de referencia de la guitarra flamenca contemporánea, Rodríguez actúa el 4 de julio en el Gran Teatro con su quinteto en un programa que recorre palos propios desde una visión moderna y de hondo calado técnico. El encuentro es de entrada gratuita hasta completar aforo.

Por su parte, en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco arranca, los días 2 y 3 de julio, el laboratorio creativo de Rosario la Tremendita --'Cuando la voz encuentra su sitio. Laboratorio creativo entre voz e instrumento'--, una de las propuestas más singulares del programa formativo. Cantaora de referencia de la nueva generación flamenca, la Tremendita propone un espacio de investigación sobre la relación entre voz e instrumento dirigido a intérpretes de nivel medio y alto.

El Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, uno de los escenarios más singulares del festival, acoge el 7 de julio el espectáculo 'Entrecuerdas', el encuentro entre el guitarrista de gypsy jazz Mozes Rosenberg y el virtuoso de la tambura Bako Jovanovic. Las invitaciones para acceder a este espacio único estarán disponibles a partir del 3 de julio a las 10,00 horas en taquilla y en la web del festival, con un máximo de dos por persona.

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba se celebra del 1 al 11 de julio en el Gran Teatro de Córdoba, el Teatro Góngora, el Teatro de la Axerquía y el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, entre otros espacios de la ciudad.