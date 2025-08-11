Maracena (Granada) refuerza las medidas para unas fiestas "seguras y libres" de agresiones sexuales

El Ayuntamiento de Maracena pondrá en marcha un dispositivo de prevención y seguridad durante las fiestas locales. - AYUNTAMIENTO MARACENA

MARACENA (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Maracena (Granada) pondrá en marcha un dispositivo de prevención y seguridad durante las fiestas locales de 2025, que se celebran desde este miércoles, día 13, al 16 de agosto con el objetivo de garantizar un entorno "libre de agresiones sexuales y comportamientos machistas".

Un año más, el Punto Violeta estará ubicado junto a la Policía Local, prestando atención, información y apoyo ante cualquier situación de violencia de género, han indicado desde el Consistorio. Este espacio estará operativo de 23.30 a 04.00 horas, sirviendo además como punto de recogida de tickets para el Servicio de Taxi Seguro.

Han explicado que el Taxi Seguro se enmarca en el convenio de colaboración renovado con la asociación PideTaxi, que permite a jóvenes y vecinos desplazarse de forma bonificada desde el recinto ferial hasta su domicilio dentro del término municipal de Maracena. Los tickets, que se pueden acumular si se comparte trayecto, se recogerán en el Punto Violeta.

En caso de que el destino se encuentre fuera del municipio, el usuario abonará únicamente la diferencia del trayecto. La parada de taxis estará situada en la entrada del Cementerio Municipal, operativa de 00.00 a 06.00 horas, y en caso de no haber vehículos disponibles se podrá llamar al número 958 280 000 para solicitar un Servicio de Taxi Seguro.

Como novedad, han indicado, el Ayuntamiento repartirá tapavasos protectores contra la sumisión química, una medida preventiva para que las mujeres puedan cubrir sus consumiciones y disfrutar de la fiesta con mayor tranquilidad y confianza.

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Maracena han asegurado que trabajan "de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Centro de Salud y el hospital de referencia para ofrecer información, asesoramiento y recursos especializados a cualquier persona que lo necesite durante las celebraciones".

Desde el Consistorio han hecho un llamamiento a la ciudadanía "para vivir las fiestas con respeto, civismo y seguridad, recordando que la diversión y la convivencia son incompatibles con cualquier tipo de violencia".