Marea Blanca protesta este sábado en Andalucía para exigir un plan "urgente" de recuperación de la atención primaria

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas ha convocado manifestaciones y concentraciones en distintos puntos de la comunidad este sábado, 12 de junio, ante la "grave" situación de la sanidad pública andaluza y la "progresión privatizadora", y para exigir de forma "urgente" un plan de recuperación de la atención primaria.

Así, la Marea Blanca gaditana se concentrará a las 11,00 horas frente al Distrito Sanitario Bahía de Cádiz, mientras que la marea sevillana se concentrará, a partir de las 12,00 horas, a las puertas del Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía.

Por su parte, en Córdoba se llevará a cabo ante la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía a las 12,00 horas, mientras que en Priego de Córdoba será a las 11,00 horas en El Paseíllo. En Granada la concentración será en la Fuente de las Batallas a las 11,00 horas y en Málaga habrá una manifestación que partirá a las 12,00 horas desde la Alameda Principal, esquina Alameda de Colón, y finalizará en la Plaza de la Constitución.

En un manifiesto, consultado por Europa Press, la coordinadora andaluza señala que cuando se declara que "defendemos a la sanidad pública podemos estar diciendo cuestiones muy diferentes", porque

existen "modelos antagónicos de sanidad pública". Así, añade que el modelo que defienden es universal (para todas las personas), gratuito en el acceso (la atención sanitaria no cuesta dinero), equitativo (la misma atención para todas las personas sin categorías), solidario (se financia con los impuestos) y de la máxima calidad (se ha demostrado que es posible durante treinta años).

La organización apunta que en la última década, los distintos gobiernos andaluces "han recortado 10.000 millones de euros en la sanidad pública", lo que ha supuesto "una pérdida cuantiosa de personal sanitario con el consiguiente deterioro en la calidad de atención a la ciudadanía.

Expone que el modelo que intenta implantar el actual gobierno andaluz "es el del Partido Popular" y añade que "con el eufemismo de colaboración público-privada lo que significa en la práctica es un vaciamiento progresivo de lo público y un crecimiento de lo privado, lo que se traduce en atenciones sanitarias mejores para los que tienen mayor capacidad económica, aumento de las desigualdades sociales e introducir el mercado en la atención a la enfermedad. Los sectores más empobrecidos terminan siendo marginados".

La Coordinadora Andaluz de Mareas Blanca señala que la atención primaria "es el eje del sistema de salud, atiende al 80% de las enfermedades que padece la población y son los profesionales que nos acompañan a nosotras y a nuestras familias desde que nacemos", por eso "nuestra confianza es absoluta". Pero, añade, para el gobierno andaluz "se reduce a las consultas médicas", y por eso, en su modelo, "ofertan la contratación de seguros privados como alternativa a los centros de salud".

"La atención primaria no se dedica exclusivamente a combatir la enfermedad. Su función es promocionar la salud". Por ello exigen programas de salud, atención familiar domiciliaria, salud comunitaria con diagnósticos de salud en cada barrio y acciones de salud para corregirlos, coordinación sociosanitaria con ayuntamientos, etcétera.

"En el momento actual no podemos acceder fácil a los centros de salud, las citas tardan días en conseguirse, la atención sigue siendo telefónica, faltan profesionales, no se sustituyen las bajas prolongadas, las jubilaciones o las vacaciones, es decir, están desmantelando la atención primaria que es el pilar fundamental del sistema sanitario público", afirma la CAMB, que exige de forma "urgente" un plan de recuperación de la atención primaria. "Se acerca el verano y será más peligroso enfermar. No lo permitamos. Si somos muchas podemos frenar este desmantelamiento", concluye.