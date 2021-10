Mareas Blancas concentra a miles de personas en Sevilla, Cádiz, Granada y Huelva para "recuperar" la sanidad pública

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas ha concentrado a miles de personas este sábado en Sevilla, Granada, Cádiz y Huelva bajo el lema 'Recuperemos la sanidad pública' con las que ha reclamado presupuestos sanitarios suficientes que permitan el funcionamiento correcto del sistema público y contra la derivación de fondos públicos al sector privado.

Según han informado fuentes de Mareas Blancas a Europa Press, en Cádiz se estiman unas 3.000 personas concentradas, una "importante convocatoria" para criticar "las decisiones favorecedoras del gobierno andaluz con la sanidad privada". "Están bajando de las casas y está sumándose gente y aplaudiendo, por lo que creemos que la movilización se ha conseguido", han indicado.

Así, han exigido la contratación "inmediata" de 4.000 profesionales en la atención primaria que, según Mareas Blancas, cuesta unos 375 millones de euros, mientras que en el presupuesto que propone la Junta "hay 550 millones para conciertos de la sanidad privada, pero ninguna partida para mejorar las partidas de la pública". "Se sabe cuál es su estrategia política: vaciar lo público", han aseverado.

Según la información difundida por la coordinadora, la manifestación en Sevilla ha comenzado en el Palacio de San Telmo y concluido en Las Setas, mientras que en Granada ha habido una concentración en Fuente de las Batallas y en Huelva, en la Plaza de las Monjas. En Cádiz, por su parte, se ha realizado una marcha desde el Hospital Puerta del Mar hasta la Delegación Territorial de Salud y Familias. Todas las acciones se han celebrado a las 12,00 horas.

Esta protesta se produce después de que el pasado 12 de junio cientos de personas participasen, también convocadas por las mareas blancas, en diversas protestas en todas las provincias, salvo Jaén y Almería, para exigir "un plan urgente de recuperación" de la atención primaria.

JUANMA MORENO "SONRÍE MUY BIEN", PERO "ESTÁ ARRUINANDO LA SANIDAD"

Entre los asistentes a esta concentración ha estado en la manifestación en Cádiz la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, quien ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), "sonríe muy bien y es muy simpático", pero "está arruinando la sanidad pública en Andalucía".

En declaraciones a los periodistas, Rodríguez ha ahondado en que el gobierno regional de PP y Ciudadanos "está muy auto complacido y se siente muy bien con las encuestas", pero sus decisiones en sanidad son "inasumibles", como "el despido de 8.000 sanitarios" contratados de forma temporal por la pandemia, "el traslado de dinero público a fondos privados, cada vez en mayor cantidad para la sanidad privada", o por la situación de la atención primaria.

"No entendemos cómo por la tarde no abren los centros de especialidades para pruebas diagnósticas, no entendemos como los quirófanos no funcionan por la tarde, como no podemos desplegar absolutamente todo el potencial de la sanidad pública andaluza, que es la mejor sin duda que hay en Andalucía", ha subrayado Rodríguez, que ha apuntado que el problema de las listas de espera, "no es que fuera idílico con el anterior gobierno (del PSOE), pero ahora se ha agravado".

Por su parte, Podemos Andalucía ha defendido a través de un comunicado que en Twitter que "hoy salimos a la calle a poner los puntos sobre las íes en materia de sanidad". "En nuestra sanidad pública no sobra nadie, así que basta de despedir a sanitarios", ha aseverado.

EL PSOE EXIGE A LA JUNTA QUE "ESCUCHE A LOS SANITARIOS"

Por otro lado, el portavoz de salud del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Carnero, ha reclamado a Juanma Moreno que "escuche a los sanitarios que hoy le están gritando en la calle a través de las mareas blancas y que no despida a 8.000 sanitarios, que recupere de verdad la presencialidad y que no desvíe fondos a la privada".

Carnero ha recordado que "la Junta tiene más de 2.300 millones de euros del Gobierno de España, que los invierta en sanidad y no despida a 8.000 sanitarios". "La sanidad pública andaluza está bajo mínimos", ha aseverado el dirigente socialista.

Asimismo, Carnero ha alertado de que "va a ser imposible recuperar a los sanitarios despedidos, una vez que se marchen a otros territorios con contratos más estables y mejores retribuciones". "Van a dejar al descubierto especialidades y atención sanitaria que va a empeorar aún más la sanidad pública", ha asegurado.

"Después de todo el esfuerzo que han realizado los sanitarios en la pandemia, desbordados, saturados, sin descansos, ahora la Junta ya no los considera esenciales y los pone en la calle cuando la sanidad está peor que nunca", ha apuntado.

Los socialistas también han participado en la convocatoria con la presencia en Cádiz de la secretaria general del PSOE gaditano, Irene García, quien ha defendido esta protesta "porque hay más razones que nunca para rechazar el desmantelamiento de la sanidad pública que se viene produciendo y especialmente en los últimos meses". "Están intentando torpedear la información para que no sepamos como afecta los despidos previstos el 31 de octubre a los sanitarios gaditanos", ha concluido.