María de los Ángeles Rodríguez Peralta, nueva directora general de Patrimonio Histórico en Andalucía

Archivo - Torre Triana, sede de Educación. - EUROPA PRESS - JOSÉ GONZÁLEZ - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

María de los Ángeles Rodríguez Peralta ha sido nombrada este viernes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía nueva directora general de Patrimonio Histórico. Nacida en Bornos (Cádiz) en 1969, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y en Periodismo por la misma universidad. Funcionaria docente de carrera desde 2008, su trayectoria profesional discurre entre la gestión pública, la educación, la comunicación, el sector audiovisual y el ámbito cultural.

Durante 2023 y 2024 desempeñó el cargo de directora general de Formación Profesional de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Posteriormente, desde 2025 y hasta la actualidad, ha ejercido como jefa de servicio de Planificación en la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, según la información facilitada por la Junta en una nota.

Su experiencia en la administración incluye también su labor como asesora técnica en la Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente, así como en la Dirección General de FP Inicial y Educación Permanente. Asimismo, ha aportado su experiencia como asesora en los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales y ha ejercido como asesora parlamentaria en el Gabinete de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.