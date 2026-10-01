María Dolores Jiménez asume la Dirección de Emergencias, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Vía Pública de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba suma a su organigrama la Dirección General de Emergencias, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Vía Pública, con María Dolores Jiménez Navarro al frente. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba suma desde este jueves a su organigrama la dirección general de Emergencias, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Vía Pública. Un puesto de nueva creación que ocupa María Dolores Jiménez Navarro. Su nombramiento en sesión de Junta de Gobierno Local ordinaria el día 28 de septiembre se hace efectivo desde el presente 1 de octubre, cuando asume en su totalidad la capacidad de gestión como parte del equipo del Área de Seguridad Ciudadana y Vía Pública.

Según ha detallado el Consistorio, Jiménez es titulada en Ingeniería Industrial con especialidad en Química por la Universidad de Sevilla, posee un máster de Gestión de Calidad por la Universidad Pablo de Olavide y es experta universitaria en Contaminación del Litoral por la Universidad de Cádiz. Además, ha complementado formación con cursos de liderazgo, dirección o función pública. La trayectoria profesional de María Dolores Jiménez se inició en el sector privado y en el ámbito de la investigación universitaria.

Tras su incorporación a la Junta de Andalucía en el año 2000, ha ocupado puestos técnicos en la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de forma previa a especializarse en el Servicio de Protección Civil, donde ha ocupado responsabilidades tanto de carácter operativo como en materia de asesoría, destacando por la elaboración e implantación de múltiples planes de emergencia.

La nueva directora general de Emergencias del Ayuntamiento ha sido coordinadora de estudios de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) entre 2017 y 2019, dirigiendo los programas formativos para personal de cuerpos de policía local, bomberos y protección civil. De ahí en adelante, Jiménez ha ocupado el puesto de jefa del Servicio de Protección Civil, dentro de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.

El alcalde, José María Bellido, ha destacado la "importancia de incorporar perfiles de alta capacitación y experiencia para seguir mejorando nuestros planes de respuesta ante situaciones de riesgo". En este sentido, ha expresado, "el Ayuntamiento se dota desde este momento de una dirección general que planificará, desarrollará y nos preparará para contingencias de todo tipo".

Bellido se ha congratulado por haber podido dar cumplimiento a otro de los objetivos del gobierno municipal, como es contar con "un perfil profesional que se ha demostrado más que necesario en experiencias recientes como la pandemia, los tornados, incendios en Trassierra o Cerro Muriano, inundaciones que requieren desalojos de población, la acogida a los familiares de la tragedia ferroviaria de Adamuz o el fuego que se originó en nuestro bien monumental más preciado, la Mezquita-Catedral".

El primer edil de la ciudad ha calificado de "extraordinaria" la labor de los servicios públicos ante estas situaciones de máxima exigencia, pero ha transmitido la necesidad de "trabajar con todavía más anticipación y contar con protocolos de actuación ante cualquier suceso", por lo que está "convencido de la excelente aportación que va a realizar María Dolores Jiménez en el equipo".

LAS MEJORAS

De igual forma, el regidor ha puesto de relieve las mejoras introducidas en materia de Seguridad durante los últimos años, como son "la renovación de la flota de vehículos de la Policía Local, la incorporación de nuevos agentes y efectivos en bomberos, los dispositivos de refuerzo para cooperar en materia de Seguridad Ciudadana, la construcción de un tanque de tormentas, la puesta en marcha de una sala de emergencias con comunicaciones satelitales o la incorporación de desfibriladores, nuevos etilómetros y detectores de metales para las patrullas policiales".

Ahora, la Dirección General de Emergencias, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Vía Pública servirá como un refuerzo extraordinario para la coordinación entre todos los servicios intervinientes en catástrofes o ante fenómenos naturales extremos. De igual forma, tendrá encomendada una tarea de refuerzo en el diseño y redacción de un nuevo Plan Local de Emergencias Municipal.