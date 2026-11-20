María Jesús Botellea toma posesión como consejera del Consejo de Administración de RTVA. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

María Jesús Botella ha tomado posesión este viernes como nueva consejera del Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).

Botella ha jurado su cargo en el Parlamento de Andalucía tras ser aprobado su nombramiento en el Pleno del pasado miércoles 11 de noviembre. Al acto han asistido la presidenta de la Cámara autonómica, Ana Mestre, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

La nueva consejera ha sido propuesta por el PP-A y era coordinadora provincial del IAM en Córdoba hasta su nombramiento. Asimismo, fue delegada territorial de Salud y Familias de la Junta en la provincia desde febrero de 2019 hasta julio de 2026. Entre otros cargos que ha ocupado, destaca el de parlamentaria andaluza por Córdoba desde 2004 hasta 2012, y teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Córdoba entre 2012 y 2015.