María Jesús Montero:"Los poderosos jamás van a apostar por un partido que persigue que se abra camino la mayoría social"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en la Agrupación Local del PSOE de Alesto (Este, Alcosa y Torreblanca). - PSOE ANDALUZ

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha subrayado que quienes defienden grandes intereses y privilegios "nunca respaldarán reivindicaciones como la vivienda, la sanidad, la educación pública, la justicia gratuita, unas mejores condiciones laborales o la conciliación familiar".

De este modo, Montero ha reivindicado durante su intervención en la convivencia celebrada en la Agrupación Local del PSOE de Alesto (Este, Alcosa y Torreblanca) que los socialistas trabajan para que la ciudadanía viva mejor y para que las mujeres avancen de forma imparable hasta conseguir la igualdad efectiva.

Igualmente, la líder de los socialistas andaluces ha reivindicado la convivencia, el diálogo, el entendimiento y el respeto en la política frente a quienes consideran a los socialistas "okupas del poder" y recurren a la "intoxicación" durante estos ocho años para impedir que se escuche la acción pública del Gobierno de España.

Por otro lado, Montero ha alertado sobre el riesgo de la desmovilización y ha recalcado que "los socialistas siempre estamos de pie, en batalla, luchando y peleando frente a las mentiras contra el presidente, su entorno y su familia".

No obstante, la dirigente socialista ha puesto en valor el papel de los barrios, el comercio local y los puntos de encuentro vecinal como espacios esenciales de convivencia en ciudades como Sevilla. Además, Montero ha defendido la necesidad de reforzar los servicios públicos cercanos a la gente para "garantizar el bienestar cotidiano en cada rincón del territorio".

Por último, la secretaria general ha apelado a la ilusión, la alegría y la fuerza de toda la militancia para afrontar la cita electoral y conquistar nuevos territorios como el Ayuntamiento de Sevilla. Por tanto, ha advertido de que "en estos comicios la ciudadanía se juega mucho, especialmente las mujeres", y ha animado a todos los compañeros a dar lo mejor de sí mismos para "alcanzar la victoria".