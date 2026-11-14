Montero pide concentrar el voto progresista en el 29N para frenar la campaña de "deshumanización" de la ultraderecha

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, durante un acto de campaña para el 29N. - PSOE DE ANDALUCÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha arremetido contra la campaña de "deshumanización" y "persecución" que, a su juicio, vienen realizando la derecha y la ultraderecha contra el adversario político y a la que ha llamado a poner freno concentrando el voto progresista de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Además, ha lamentado que determinados líderes nacionales, en alusión directa al presidente de Vox, Santiago Abascal, acudan a la provincia de Almería este sábado únicamente para "sembrar discordia", "sembrar enfrentamiento" e intentar catalogar a los ciudadanos en función de su origen, nivel de renta o condición sexual. Por ello, también desde Roquetas de Mar (Almería), ha hecho un llamamiento a concentrar el voto progresista en las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre para "evitar una involución política" y frenar el avance de la derecha y la ultraderecha, al considerar que el PSOE es "el único partido que tiene capacidad para poder hacerles frente".

"Sabemos quiénes son y en lo que creen, por mucho que ellos hablen de valentía, luego ni siquiera son capaces de hacer debate ni de hacer entrevista, vaya a ser que eso que dicen las encuestas se les vaya a torcer", ha sentenciado Montero durante su intervención, aseverando que "estos eran los valientes que venían aquí a trasladar lecciones al resto de la política y al resto de los políticos".

Por ello, la líder socialista andaluza ha recalcado la importancia de la unidad del voto progresista y de izquierdas para las elecciones del 29N, incidiendo en que los progresistas españoles "no van a permitir que la ultraderecha entre en el Gobierno de España". "No lo vamos a permitir; y sí, vamos a pelear hasta el último voto, hasta el último palmo, para que eso sea una realidad", ha asegurado.

Al hilo, Montero ha reivindicado que la izquierda progresista sale a las calles y está ahí para defender los derechos "ante aquellos que nos quieren condenar al silencio". "La derecha está acobardada; nunca los progresistas estuvimos, desde luego, en retaliación", ha añadido.

"Sé lo desmoralizante que es que cada día, intenten pintarnos ese escenario de que no hay ninguna batalla que librar porque aquí está todo hecho. ¿Cuándo, este partido, cuándo los progresistas de esta tierra dimos una sola batalla por perdida? Todo lo contrario, ganamos batallas imposibles y batallas que todos daban porque prácticamente no se libraban", ha puesto de manifiesto.

Asimismo, la secretaria general del PSOE-A ha acusado a Vox de "sembrar odio y difundir mentiras, mientras hablan de prioridad nacional y buscan el enfrentamiento". A su juicio, "con la mentira no se construye un país y no se construye la política", recriminando a su vez que las campañas de la derecha y ultraderecha están caracterizadas por "la deshumanización y persecución del adversario político".

"Respetamos que a uno le gustaría una formación política A o B desde la izquierda, pero también hacemos un llamamiento al pragmatismo", ha señalado Montero, defendiendo que la reedición de un Gobierno progresista dependerá de que los votantes de izquierdas depositen su papeleta "de forma inteligente" en aquellas candidaturas que puedan traducir sus votos en representación parlamentaria.

MONTERO DEFIENDE EL "ÉXITO" DE LA HUELGA GENERAL DEL 11N

Por otro lado, María Jesús Montero ha puesto de manifiesto el "éxito rotundo" de la huelga general del 11N, reivindicando a su vez el "papel fundamental" de los sindicatos y de la movilización de los trabajadores, "frente a los intentos de boicotearla y los insultos dirigidos a las organizaciones sindicales".

"Es un insulto no a las organizaciones, es un insulto al conjunto de trabajadores y a la clase media de este país, afirmando que la huelga no tenía ningún tipo de sentido y que ha sido un fracaso", ha manifestado. Asimismo, la dirigente socialista ha insistido en que la clase media española ha podido avanzar por la fuerza también de los sindicatos.

También ha hecho referencia a la labor de las organizaciones sindicales durante las épocas de crisis, por lo que ha manifestado que, durante los gobiernos de la derecha " se quitaron capacidad y representatividad a los sindicatos, quitando el diálogo social, prorrogando automáticamente medidas para que no hubiera convenios colectivos y haciendo una desmovilización de la clase trabajadora".

"Desde el PSOE practicamos una política digna, que representa a la gran mayoría, que bebe de valores como la solidaridad, el avance en derechos, en libertades y en el querer que el crecimiento económico", ha reivindicado.

VIVIENDA Y DERECHOS DE LAS MUJERES

Entre otros asuntos, la vivienda ha sido otro de los ejes de su discurso. Montero ha alertado de las dificultades que afrontan los jóvenes para emanciparse y ha considerado que el acceso a la vivienda se ha convertido en "el gran problema de la clase media" española, al impedir que muchas personas puedan desarrollar sus proyectos de vida o aceptar oportunidades laborales en otras ciudades.

Frente a ello, la socialista ha defendido la intervención pública para regular el mercado y contener unos precios que considera "inasumibles" para la mayoría de la población. En este contexto, ha criticado que el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, haya planteado suprimir el Ministerio de Vivienda, una decisión que, a su juicio, "evidencia que los populares no pretenden situar este problema entre sus prioridades".

Asimismo, ha advertido de que las mujeres se juegan buena parte de su futuro en las elecciones del 29N y ha alertado de los riesgos de retroceso en materia de igualdad si gobierna la derecha. "Los recortes, la involución, la falta de derechos, la invisibilidad, pasa siempre por anular los derechos de la mujer", ha señalado.

Por otro lado, Montero ha defendido el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad, los permisos de maternidad y paternidad, las listas cremallera y el Pacto contra la Violencia de Género, y ha llamado a la movilización para evitar retrocesos en los derechos conquistados.

Finalmente, la secretaria general del PSOE andaluz ha animado a los militantes socialistas a trasladar el mensaje del partido en sus entornos y a combatir el desapego hacia la política. "La política dignifica la condición humana", ha sostenido, antes de concluir su intervención con un mensaje de movilización: "Si votamos, ganamos. Vamos a votar y vamos a ganar".