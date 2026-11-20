La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, atiende a los medios en Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha situado este viernes la vivienda como "una de las principales prioridades" de las propuestas socialistas para la juventud, durante su participación en el 'Tardeo Joven' celebrado en Córdoba, junto a los cabezas de lista del PSOE de Córdoba a las Cortes, Rafi Crespín y Alberto Mayoral, junto al candidato socialista José Antonio Lara y la secretaria general de JSA-Córdoba, Pilar Algar.

Según ha informado el PSOE en una nota, Márquez ha defendido que, frente al "insulto de la derecha y la extrema derecha", el PSOE está desarrollando una campaña basada en "propuestas, optimismo, ilusión y esperanza", poniendo sobre la mesa "medidas concretas para responder a los problemas que realmente preocupan a la ciudadanía y, especialmente, a la gente joven".

En este sentido, ha subrayado que "estas elecciones van de la defensa de la vivienda digna, de que todos tengamos oportunidades y derechos", y ha reclamado que las políticas públicas "no se limiten a incrementar el número de viviendas, sino que garanticen que estas sean realmente asequibles para las familias y para la juventud".

La dirigente socialista ha puesto el foco en la política de vivienda de la Junta de Andalucía y ha señalado que "el 60% de los recursos contemplados en las partidas de vivienda de los presupuestos andaluces proceden del Gobierno de España", lo que, a su juicio, "pone de manifiesto la importancia que tienen para el PSOE y para el Gobierno de Pedro Sánchez las políticas públicas en materia de vivienda".

"No solo va de construir más vivienda, sino de que sea una vivienda asequible", ha remarcado Márquez, quien ha cuestionado el modelo del Gobierno andaluz de PP y Vox que preside Juanma Moreno, después de que, según ha señalado, "se hayan planteado viviendas públicas con precios de hasta 350.000 euros".

En consecuencia, según ha argumentado, "de nada nos sirve que se construyan más viviendas y tengamos que ver precios como los que hemos visto en Andalucía, de 350.000 euros por una vivienda pública y que Moreno diga que es un precio razonable", según ha criticado, pues será "razonable para él, pero cualquier andaluz al que se le pregunte sabe que 350.000 euros no es un precio razonable para una vivienda pública".

María Márquez ha advertido además de las dificultades que afrontan miles de jóvenes para emanciparse y acceder a una vivienda en propiedad. "Somos plenamente conscientes de que más del 60% del salario de la gente joven en nuestro país, en algunos casos, se está dedicando a pagar un alquiler", una situación que, según ha señalado, "imposibilita la capacidad de ahorro".

La dirigente socialista ha recordado que, cuando "una persona joven pretende acceder a una hipoteca, necesita disponer habitualmente de alrededor de un 20% del precio de la vivienda como entrada, una cantidad que resulta inasumible para muchas familias jóvenes después de afrontar los elevados costes del alquiler".

Por ello, ha defendido una propuesta concreta del PSOE, que "las administraciones públicas faciliten ese 20% de entrada necesario para acceder a una hipoteca, que en muchos casos puede rondar los 50.000 euros, permitiendo así que la juventud pueda acceder a una vivienda digna".

"Nosotros queremos que, desde lo público, desde las administraciones, se facilite ese 20%, esa entrada, esos 50.000 euros en la mayoría de los casos, con los precios públicos tasados que se han puesto encima de la mesa, para que la gente joven tenga acceso a una vivienda digna", ha señalado.

Márquez ha concluido defendiendo que "la vivienda debe convertirse en una política de Estado y en una prioridad de las administraciones, porque estas elecciones van de la defensa de la vivienda digna, de que todos tengamos oportunidades y derechos", especialmente para una generación de jóvenes que "hoy encuentra enormes dificultades para emanciparse y construir su propio proyecto de vida".