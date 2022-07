María Pagés lamenta que la Bienal de Flamenco siga "enfrascada" en la idea de "aldea y chiringuito"

CARMONA (SEVILLA), 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Artes, María Pagés, ha expresado durante los cursos de verano de la UPO su tristeza por que la Bienal de Flamenco de Sevilla siga "enfrascada" en la idea de "aldea y chiringuito", pues a su juicio "debería ser el buque insignia de lo que es el flamenco".

En el marco de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona (Sevilla), la coreógrafa María Pagés ha trasladado a Europa Press su descontento con que la Bienal de Flamenco "no consiga despegar" y, por el contrario, "nos quedemos en la aldea", cuando el flamenco, tal y como ha asegurado, "es un arte universal".

"Me entristece que este año ni me hayan llamado para conversar, independientemente de que me hayan programado o no", ha dicho la coreógrafa, que ha remarcado que tendría que haber sido "por educación". Además, ha añadido que "todos los que no conversan con sus propios artistas es porque, de alguna manera, los quieren excluir, por ello la Bienal no debería tener estos gestos".

La artista galardonada, que ha estado presente en la inauguración del curso 'El flamenco según Sevilla', se ha enfocado en que "el flamenco es un arte universal a pesar de este título" y en las "especificidades" que "componen este arte", haciendo hincapié en "el hecho de Sevilla, de su historia, su situación social y sus creadores".

"El flamenco ha estado siempre en un estado de convivencia de la tradición con la evolución; y ese movimiento de su tradición ha hecho posible que sea ahora el arte contemporáneo que mejor nos representa, es así", ha destacado Pagés a renglón seguido.

Acerca del flamenco y la manera de comprender su historia, la Princesa de Asturias de las Artes ha asegurado lo siguiente: "El flamenco nace en un espacio y producto de su propia historia; de su propia construcción social, no se puede separar".

"Llegando aquí a Carmona pasas por una iglesia, ves su campanario y te das cuenta que ahí hay todo un recorrido artístico, de la huella de todos los que han pasado por aquí, te lo va contando", ha indicado la sevillana a colación de la evolución histórica del arte al que representa, poniendo el acento en que "es el resultado de la historia de un espacio geográfico con unas características ricas y particulares".

En relación a lo subversivo que pueda llegar a ser el flamenco, la bailaora ha respondido: "Es un arte y como todos ellos, tiene esa capacidad de trasmitir y de reflejar todo lo que vive y con lo que se encuentra".

"Nosotros sabemos de lo que han sido épocas históricas no por lo que nos cuentan, sino por lo que vemos reflejado en el arte de su época, por tanto el flamenco siempre ha participado en eso; ha sido el reflejo de la propia historia social que ha vivido en diferentes épocas", ha subrayado.

María Pagés ha destacado que "siempre" pone en valor "la trayectoria vital que tiene el flamenco porque es un gran valor, el hecho de que nazca en los espacios marginales de una sociedad marginal; por su propia grandeza va creciendo y no tanto por apoyos externos hasta llegar a los grandes escenarios".

"Esa capacidad enorme que tiene con todo lo que se encuentra de asumir y absorberlo... solo un arte popular tiene esa capacidad", ha añadido la artista.

EL PRINCESA DE ASTURIAS

Posteriormente, la cantautora ha confirmado sentirse "sorprendida" por el premio Princesa de Asturias de las Artes: "Al principio es una gran sorpresa y alegría, pero a la vez una responsabilidad; creo que lo más importante de un premio es tener la oportunidad de seguir manifestando tu compromiso y responsabilidad con el arte al que siempre me he dedicado".

"Obviamente considero que un premio compartido con Carmen Linares es un premio de reconocimiento al flamenco", ha aseverado Pagés, que ha confesado estar "ensayando en los últimos días previos al estreno de 'Scheherezade' cuando me enteré de que había ganado".

Con respecto a su obra, recientemente estrenada en el Liceu de Barcelona, ha valorado que es "una creación de gran formato con once bailaoras, siete músicos, todo directo y con un espacio escénico muy complejo".