Marín aboga por la continuidad de Arrimadas como líder de Cs: "No se me ocurre otra persona para hacerlo"

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía en funciones y quien fuera candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia en las elecciones de 19 de junio, Juan Marín, ha abogado este lunes por la continuidad de Inés Arrimadas como presidenta de su partido, en una jornada en la que afronta una reunión del Comité Ejecutivo Nacional con peticiones de dimisión al considerar que "todos vamos a seguir confiando en Inés para que siga dirigiendo este proyecto, no se me ocurre otra persona que pueda hacerlo".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de presidir en Sevilla la reunión del Consejo Andaluz de Turismo, Marín se ha reafirmado en su apoyo hacia la figura de Arrimadas tras esgrimir que "confío en ella para que siga dirigiendo este partido".

Marín ha reconocido que la situación que afronta su partido tras las elecciones andaluzas "no es fácil de resolver", ya que se ha convertido en una fuerza extraparlamentaria tras perder los 21 escaños que tuvo en la XI Legislatura, para recordar entonces que su posición en el seno de Cs es de "un afiliado más" por cuanto "he presentado mi renuncia a todos mis cargos", un anuncio que hizo en la misma noche electoral, la del domingo 19 de junio, aun cuando "todavía no se ha hecho efectivo de forma formal" ya que "todavía estoy en el Consejo General y en la dirección del partido".

El vicepresidente andaluz en funciones ha apostado por que su partido reciba "las aportaciones necesarias" con la premisa de que "hace falta un partido de centro, liberal" en la política española, al tiempo que ha considerado que los sucesivos resultados que ha ido cosechando Cs en elecciones autonómicas, con rendimientos como el escaño logrado en las Cortes de Castilla y León o la condición de extraparlamentarios en la Asamblea de Madrid y el Parlamento andaluz, responden a que "no hemos sabido explicarlo, a gestionarlo como debíamos", afirmaciones antes de reiterar en que "sigo confiando en ella", en alusión a Arrimadas.



