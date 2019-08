Marín acusa a Sánchez de "no creer en las autonomías" y traspasar "líneas rojas" en su actuación con el 'Open Arms'

Publicado 20/08/2019 12:37:56 CET

SEVILLA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "no creer en las autonomías" y de traspasar "todas las líneas rojas en la falta de lealtad institucional", en referencia al hecho de que el Ejecutivo central no comunicara al Gobierno andaluz su decisión de ofrecer el Puerto de Algeciras (Cádiz) para el desembarco del 'Open Arms'.

En declaraciones a Europa Press, Marín ha censurado las declaraciones realizadas este lunes por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en las que respondía a las quejas del Ejecutivo andaluz por la falta del coordinación afirmando que las políticas migratorias y las competencias en materia de los puertos son del Estado. "Claro que lo son, --ha afirmado Marín--, pero también lo son del Gobierno andaluz", ha apostillado el vicepresidente de la Junta.

Así, tras recordar a la ministra que el Ejecutivo andaluz tiene las competencias asistenciales de los inmigrantes que llegan a la comunidad, Marín ha indicado que éste no es el primer caso de "ninguneo" que el Gobierno andaluz sufre por parte del Gobierno de Sánchez, poniendo como ejemplo distintas actuaciones en Andalucía por parte de los ministros de Justicia, Dolores Delgado, y de Interior, Fernando Marlaska.

Marín, que ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz no ha puesto ningún impedimento a colaborar en una situación "de emergencia humanitaria" como la que se vive a bordo del Open Arms, ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo en funciones de Sánchez se coordine con el andaluz. "Queremos colaborar con el Gobierno y con la Unión Europea", ha señalado el número dos de la administración andaluza.

Junto a ello y tras subrayar que Andalucía recibe "el mayor peso" de la inmigración que llega por el Estrecho, el vicepresidente de la Junta ha acusado a Sánchez de haber convertido la gestión de la política migratoria es "un verdadero fiasco", añadiendo que la imagen que se ha dado de España a nivel internacional "es la de un gobierno que no sabe dónde va en materia de políticas migratorias".

En su opinión, su falta de "lealtad institucional y de colaboración" con otras administraciones demuestra que el líder socialista está "equivocado" y que ha convertido la situación en un "verdadero esperpento". Para Marín, el Gobierno socialista no ha actuado de forma "seria" al no informar al andaluz sobre sus decisiones en materia de política migratoria.

Asimismo, el número dos del Gobierno andaluz ha criticado que desde el Ejecutivo de Sánchez no se haya mantenido ningún contacto en todo el verano con el andaluz para interesarse sobre cómo se está afrontando la situación en materia de inmigración, ante el número de inmigrantes que han llegado a las costas de esta comunidad. "Parece que desde que Susana Díaz no es presidenta, Andalucía no le interesa nada", ha concluido Marín.