Marín advierte ante el 19J que Cs "no va a permitir ceder competencias al Gobierno que han costado 40 años de lucha"

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Cs en Andalucía y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha sostenido este lunes, en una velada referencia al pronunciamiento contrario de Vox al Estado autonómico, tras hablar de "aviso a navegantes", que "no vamos a permitir que en ningún área se cedan competencias al Gobierno que han costado 40 años de lucha para que los servicios públicos estén cerca de los andaluces".

En una rueda de prensa en Sevilla de presentación de los seis primeros integrantes de la candidatura por la circunscripción, que lidera el propio Marín, el líder de Cs en Andalucía ha sostenido que "mientras Ciudadanos esté en el Parlamento no se va a eliminar la Consejería de Igualdad, se van a reforzar las políticas sociales, no vamos a dejar a los andaluces en la cuenta con las ayudas a domicilio, con las ayudas contra la violencia machista, para proteger a los menores extranjeros no acompañados, para que tengan derecho a una vida digna, a integrarse en la sociedad".

Marín ha apunta sobre su partido que "no venimos a repartirnos sillones" y sostener entonces que "no vamos a permitir que se cedan competencias en igualdad, empleo, educación, turismo", afirmaciones de la que ha colegido que "no vamos a centralizar".

"Ciudadanos es garantía de que no habrá ninguna cesión de competencias al Gobierno", ha proclamado Marín, quien ha blandido los problemas de financiación de la Comunidad Autónoma para apuntar que consagra "una España de primera y de segunda", escenario donde "a Andalucía le toca perder gobierne el PSOE o el PP", de manera que ha abogado por conservar el estatus donde "Andalucía está gestionando su futuro" y en consecuencia "no vamos a permitir que se decida en Madrid".

Marín se ha preguntado si "algún partido va a hablar de los problemas de los andaluces" tras aludir a la situación del resto de partidos, como en el caso de la coalición 'Por Andalucía', de la que ha afirmado que "aún están pensando qué nombre le van a poner al niño" y concluir que "no se puede hacer peor", mientras que al PSOE le ha reprochado que "está riñendo al PP pidiendo a sus votantes que le voten", para trasladar que "el PP y Vox están repartiéndose los sillones" y advertir que Ciudadanos en su caso soporta que "todo el mundo está pidiendo el voto a los votantes de centro" y preguntarse "qué vamos a hacer, ¿patalear como Espadas?".

El coordinador de Cs y vicepresidente de la Junta de Andalucía ha situado el futuro político de Andalucía como "un campo de experimento para la Moncloa" y pedir entonces "respeto a los andaluces".

Con la referencia a que en el caso de las necesidades de la provincia de Sevilla, circunscripción electoral por la que Marín lidera la candidatura de su partido a la Junta de Andalucía, se trata de "culminar muchas infraestructuras sin décadas sin realizarse", ha planteado que "Ciudadanos es necesario para que los proyectos se terminen" y reclamar que "necesitamos cuatro años más" para rematar aspectos como "las inversiones en centros sanitarios, educativos, o los expedientes de dependencia".

"SEGUIR BAJANDO LA PRESIÓN FISCAL, REDUCIR PATRIMONIO"

En los planes de futuro de Ciudadanos para Andalucía, Marín ha abogado por "seguir bajando la presión fiscal, reducir (el impuesto) de Patrimonio", convencido de que "se recauda más, hay más seguridad e inversión", tras afirmar que "Cs va a atacar, bajar el Impuesto Patrimonio" porque tras ello "seremos más competitivos" en su consideración de que "es un impuesto injusto, igual que Sucesiones y Donaciones".

De la hoja de ruta de Cs para Andalucía ante las elecciones de 19 de junio, ha planteado la bajada de trabas administrativas, racionalizar la administración en el objetivo de conseguir "una gestión más eficaz", para lo que ha blandido la contribución de las auditorías del sector público instrumental, a lo que ha sumado "seguir apostando por el empleo", ámbito donde ha apostado por "la tarifa plana para los autónomos", así como destinar 860 millones de euros a las contrataciones de jóvenes, ayudas a la Seguridad Social y prácticas en las empresas, además de abogar por la Formación Profesional Dual.

Con la referencia de que tras la gestión de PP y de Cs la tasa de paro de Andalucía ha bajado del 20%, tras recordar que fue de un 36% y de que durante la pandemia era de un 26%, Marín ha trasladado que "seremos correa de transmisión de fondos europeos" para preguntarse "cómo lo van a hacer los que quieren que salgamos de Europa", en referencia a Vox sin mencionar a este partido.

Marín, tras apuntar que "el 19 de junio muchos se van a llevar una sorpresa y se van a quedar con la cara a cuadros", ha considerado que "Ciudadanos Andalucía van a hablar de Andalucía, de los problemas y soluciones de los andaluces mientras que otros están centrados en sus ambiciones particulares, en los objetivos de su partido".

BOSQUET: "YA NO SE HABLA DE CORRUPCIÓN DESDE QUE LLEGÓ CS"

La presidenta del Parlamento de Andalucía y número dos de la lista de Cs por la circunscripción de Sevilla, Marta Bosquet, ha sostenido en la rueda de prensa que "ya no se habla de corrupción desde que Ciudadanos llegó al Parlamento" para argumentar que el dinero público "se gasta donde se tiene que gastar" y concluir que "el clientelismo político se ha erradicado".

Bosquet, quien en las elecciones de 2018 encabezó la candidatura de Cs por Almería, ha afirmado que "es un grandísimo orgullo presentarme por esta candidatura de Sevilla" tras esgrimir el hecho de que ser presidenta del Parlamento es "haber trabajado en el corazón de Andalucía, la capital" y reivindicar la contribución de su partido porque "su presencia es necesaria para que Andalucía siga avanzando porque somos el único partido que gobierna para todos, de forma igualitaria".

Bosquet, quien ha recriminado a la ministra María Jesús Montero que "sí ha hecho el PSOE es perjudicar a Andalucía pagando débitos a los partidos nacionalistas" y se ha preguntado por "el efecto Feijóo a dónde va a llegar" tras abrir la puerta a la existencia de "naciones de primera y de segunda", ha concluido que "llegar donde estamos nos ha costado, Cs no va a permitir que haya retroceso, Cs quiere seguir en las instituciones por eso".