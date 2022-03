Marín afea al Gobierno que espere a tomar medidas fiscales o ante la sequía a que la gente esté "con el agua al cuello"

SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha saludado este lunes las medidas acordadas este pasado domingo en el seno de la Conferencia de Presidentes celebrada en la isla de La Palma, pero ha avisado de que van "tarde", y ha criticado que el Gobierno central anuncie medidas como rebajas fiscales y ante la sequía cuando la ciudadanía está "con el agua al cuello".

En una rueda de prensa en Sevilla, el también coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía ha valorado así los acuerdos de la última Conferencia de Presidentes y el anuncio realizado este lunes por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, acerca de que el Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto ley con medidas fiscales, sociales y de liquidez para hacer frente a las consecuencias derivadas de la sequía en el campo.

En relación a la Conferencia de Presidentes, Marín ha considerado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "que es durillo de oído" y "le ha costado entender lo que está pasando en este país, se ha dado cuenta de que no puede navegar contracorriente".

"Ya lo vimos en el tema de Ucrania, cuando tuvo que cambiar de posición respecto a sus socios" de gobierno --Unidas Podemos-- "cuando no se quería ayudar a Ucrania con armas y recursos", ha apostillado el dirigente de Cs, que ha saludado que el presidente Sánchez "va tarde, pero al menos empieza a entender lo que está pasando, que es necesario tomar medidas que mejoren la fiscalidad de nuestras empresas en este país en este momento, por la Covid y por la situación provocada por la invasión de Ucrania".

El vicepresidente andaluz ha ido más allá y ha preguntado por qué, "si estamos todos de acuerdo con las medidas, no las implantamos de forma rápida". "Si en este momento se está viendo que es necesario un fondo extraordinario Covid para 2022, ¿por qué no se pone en marcha?", ha cuestionado Marín, quien también ha planteado por qué no se despliegan ya "recursos para afrontar la crisis humanitaria" que ocasionará la invasión rusa de Ucrania, o por qué "no se lleva a cabo ya de una vez por todas ese Consejo de Política Fiscal y Financiera para tener una financiación justa para que ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, tengan los recursos suficientes para garantizar una educación y sanidad públicas y unos servicios sociales que no dejen a nadie en la cuneta".

"Eso es lo que se ha pedido en esta Conferencia. Y, sobre todo, complicidad, cogobernanza, lealtad", ha aseverado Marín antes de enfatizar que Pedro Sánchez "no puede gobernar este país solo, en manos de los independentistas y de ERC y del PNV", sino que "tiene que contar con las comunidades autónomas, que somos las que tenemos luego que desplegar los recursos", pero con las que "no se cuenta", según ha criticado.

En todo caso, el vicepresidente de la Junta ha saludado que si la Conferencia de Presidentes "ha servido al menos para que Sánchez rectifique de una vez por todas y se dé cuenta que tiene que contar con todos, y que lo estamos haciendo desde la lealtad, habrá sido positivo", y ha advertido de que, "si solamente es un anuncio y mañana volvemos a las andadas, habrá sido una puesta en escena".

MEDIDAS ANTE LA SEQUÍA

Por otro lado, en relación a las medidas ante la sequía anunciadas por Luis Planas este lunes, Marín se ha preguntado si es que el ministro de Agricultura no se ha dado cuenta hasta ahora "de que no ha llovido este invierno", o es que "se le ha iluminado la mente".

En esa línea, ha remarcado que Andalucía cuenta con "un decreto de sequía desde julio", y se ha preguntado si Planas "no ha visto cómo están los embalses, que los agricultores no pueden sembrar, que muchas cosechas se van a perder".

"Cuando los agricultores y ganaderos españoles tienen el agua al cuello es cuando se le ocurre poner en marcha un decreto de sequía", ha criticado Marín en referencia al Gobierno central, al que también "preguntaría si va a desplegar los 68.000 millones de fondos 'Next Generation' que hay para financiación de nuestras empresas en el país", o "si van a estar esperando otra vez a que la gente esté cerrando o no pueda seguir adelante" para, entonces, desplegar esos fondos "en 2023", y que así "no me compute como déficit".

PROPOSICIONES NO DE LEY

El vicepresidente de la Junta ha defendido en ese sentido que hay que acordar "políticas que se anticipen a los problemas de los españoles", y al respecto ha anunciado que el grupo parlamentario de Cs ha registrado dos proposiciones no de ley en la Cámara andaluza para pedir una rebaja del tipo de IVA en carburantes, gas y electricidad, y sobre "medidas que garantizan la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas y el relevo generacional en el campo andaluz", porque "es importante en estos momentos frenar la despoblación de las zonas rurales, y más hacerlo cuando nuestros agricultores, ganaderos y transportistas más lo necesitan", según ha razonado.

Marín también ha defendido que el "incremento permanente del precio de la energía, el gas, la electricidad y, por supuesto, la productividad de nuestras empresas y la economía de nuestras familias hace que en un momento como éste haya que exigir al Gobierno de España una rebaja del tipo de IVA en estas cuestiones".

Ha subrayado además que esos impuestos "también forman parte de los ingresos que recibimos las comunidades autónomas del Gobierno de España", por lo que con esta medida se plantea "una solidaridad compartida a la hora de poder hacer que nuestras empresas, trabajadores, puedan ser más competitivos, seguir en sus puestos de trabajo, y que las familias puedan llegar a final de mes y pagar su luz, gasolina o su gas".

LA "IDENTIDAD" DE CS

Marín ha defendido al hilo de planteamientos como estos que Cs "jamás va a perder la identidad del centro liberal" que representa, y ha sostenido que su identidad es la de "todos aquellos que no tienen un empleo, o que temen perder su empleo", y por eso el partido naranja impulsa desde la Junta "políticas de empleo específicas en Andalucía", cuyo PIB "crece por encima de la media nacional", y la que lleva tiempo reclamando al Gobierno de España "que se atienda a nuestro sistema productivo, a los que generan empleo y riqueza con un IVA superreducido", entre otras propuestas.

"¿Hay que esperar a que la gente sufra tanto, a tener el agua al cuello, para que el Gobierno tome esas decisiones porque tiene como socio de gobierno a Unidas Podemos, a la extrema izquierda del país, que no quiere que se le ayude a los que generan empleo y riqueza?", ha insistido en preguntarse Juan Marín, quien también ha defendido que la "identidad" de Cs es "la de esos jóvenes que tienen que sacar un país adelante; es la de bajar los impuestos y ayudar a la recuperación de cualquier sector; la de aprobar una reforma laboral justa pactada con los representantes de empresarios y trabajadores; o la de seguir pidiendo ese IVA hiperreducido que pedíamos con la pandemia y ahora con la guerra; la de gestionar los recursos de Europa de una manera ágil". "En definitiva, nuestra identidad es devolverle Andalucía a los andaluces", ha concluido el líder autonómico de Cs.