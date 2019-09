Marín: Repetir elecciones sólo beneficia al "ego personal" de Sánchez por ser presidente

Actualizado 16/09/2019 12:05:55 CET

El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, ha manifestado este lunes que una repetición de las elecciones generales "no beneficia absolutamente a nadie, salvo al ego personal" de Pedro Sánchez por ser presidente de España.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, ha considerado que se daría una imagen "muy lamentable" al conjunto de los españoles si se tuvieran que repetir las elecciones y ha criticado el "teatro" que han montado Pedro Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Ha indicado que ambos debería de acabar ya con ese "teatro", de manera que el nuevo Gobierno de España empezara a funcionar y Ciudadanos realizaría su trabajo de oposición, que es "donde nos pusieron los españoles".

Preguntado sobre si en Ciudadanos no hay nadie que abogue por una gran coalición con el PP para afrontar unas nuevas elecciones generales, ha agregado que sabe que ha habido, en estos tres meses que llevamos de espera, muchas cuestiones que se han puesto encima de la mesa como la relativa a España Suma, pero la realidad es una sola, que Sánchez "sólo quería como interlocutor a Pablo Iglesias", con el parece que no ha podido o no ha querido ponerse de acuerdo.

"Creo sencillamente que Pedro Sánchez no ha querido porque está mirando más al resultado de unas elecciones que al interés de los españoles", ha expresado el vicepresidente de la Junta de Andalucía.

A su juicio, si vamos a la repetición de elecciones, "lógicamente, será responsabilidad de quien no ha podido llegar a acuerdos" y ha dicho, en referencia a su partido, que "los demás tenemos una función que nos han otorgado las urnas y a partir de ahí, es donde estamos".