Marín afirma que el "sanchismo ya se ha instalado" en Andalucía tras el triunfo de Espadas en las primarias del PSOE-A

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha manifestado este lunes que el "sanchismo" ya se ha instalado en Andalucía tras el triunfo de Juan Espadas en las primarias del PSOE-A para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Marín ha manifestado que tras el triunfo de Espadas lo que le preocupa son las "políticas que pueda plantear para Andalucía" porque en esta comunidad ya se ha "instalado el sanchismo".

Ha indicado que Susana Díaz ha sufrido en estas primarias su tercera derrota, ya que antes perdió las primarias contra Pedro Sánchez y, en 2018, la Junta de Andalucía, de manera que, al final, "quien ha ganado es el sanchismo".

Juan Marín ha alertado de que Espadas tendrá que asumir ahora "las políticas de Sánchez" que son las de los indultos a los independentistas o las del "maltrato" a Andalucía.

"Eso sí que me preocupa", según ha expresado el vicepresidente de la Junta, para quien, no obstante, hay que dar un tiempo para ver hacía dónde se dirige Juan Espadas, también alcalde de Sevilla, en sus manifestaciones y posiciones, pero ya hemos visto días atrás que no se ha manifestado "en contra" de los indultos a los presos del 'procés'.

De otro lado, Juan Marín ha querido dejar claro que como han dicho tanto él como el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), por "activa y por pasiva", en Andalucía no va a haber adelanto electoral, porque la prioridad en este momento es gestionar para salir de la crisis social y económica provocada por la pandemia del coronavirus.

Ha puesto el acento en que Andalucía crece ahora por encima de la medida nacional en empleo y en el PIB, mientras que es una comunidad deseada para la inversión. Hay que seguir aplicando, según ha apuntado, el Presupuesto autonómico de este año, de más de 40.000 millones, y poner en marcha, cuando lleguen, los fondos europeos Next Generation.

En este sentido, ha considerado que sería una decisión "errónea y equivocada para todos" convocar elecciones anticipadas, aunque algunos desearían que le diéramos a "ese botón".