Marín ve "electoralista" el acuerdo sobre interinos pero dice que Andalucía lo "acatará" si tiene el aval de sindicatos

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, se ha pronunciado este viernes, sobre el acuerdo alcanzado por el Gobierno con PNV y ERC en el marco de la negociación de los Presupuestos del Estado de 2022 para utilizar un concurso de méritos y garantizar la plaza a funcionarios interinos con una permanencia de cinco años en el puesto, para poner de manifiesto "su carácter electoralista", aunque ha apuntado que "lo acataremos" si la medida se ha abordado con el aval de los sindicatos.

En declaraciones a los medios en Sevilla tras participar junto con el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, en la entrega de premios CicCartuja Ebrofoods 2019 y 2020, Marín ha trasladado que "no tenemos el cálculo" de cuántos serían los funcionarios interinos autonómicos beneficiarios de la medida al esgrimir que "me he enterado del acuerdo por un tuit", por lo que ha reclamado la necesidad de "sentarse en una mesa y hablar contigo", en referencia a la disposición de la Administración del Estado con las comunidades autónomas concernidas por la decisión.

"Creo que al final no va a tener repercusión en términos económicos", ha sostenido el vicepresidente de la Junta sobre el alcance de la medida, al esgrimir que "los interinos ya están trabajando" para las administraciones, para reconducir entonces su repercusión hacia el agravio comparativo con "muchísimas personas que están preparando oposiciones, estudiando muchísimo, para conseguir esas plazas".

El vicepresidente de la Junta y consejero ha considerado que "la estabilidad en el empleo es positiva", aunque ha demandado que una decisión de ese calibre "hacerla desde el consenso, con diálogo, solo se negocia con algunos (en referencia a PNV y ERC), se margina a los demás".

"Los representantes sindicales de los trabajadores tendrán mucho que decir", ha apuntado Marín, quien ha reiterado que "los sindicatos más afectados tendrán algo que decir".