Marín asegura que el "enemigo del PP es el propio PP" por las presiones de los 'populares' a Imbroda

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha afirmado "que el enemigo del PP es el propio PP, precisamente por su ineficacia, por su falta de gestión, por su falta de iniciativa y ahora intenta buscar la fórmula de que no se le vayan muchísimos votantes a otra formación política como Cs" en referencia a las "presiones" de los 'populares' a su cabeza de lista al Parlamento por la provincia de Málaga, Javier Imbroda.

"Moreno Bonilla hace mucho tiempo que se equivocó. Yo intenté explicárselo a lo largo de estos últimos años y de estas últimas semanas: él ha pensado que el enemigo del PP es Cs, y el enemigo del PP es el propio PP", ha explicado a los periodistas este jueves Marín en Sevilla para informar sobre las presiones a Imbroda que ha revelado durante la mañana el líder de Cs en una entrevista concedida a RNE.

Al respecto Marín ha especificado que estas presiones "se deben a llamadas y mensajes de personas muy representativas del Partido Popular en todos los ámbitos, lógicamente también el autonómico", según les ha expresado Imbroda.

Por estos motivos Marín ha expresado que espera que "tanto el señor Casado como Juan Manuel Moreno Bonilla den explicaciones de esta forma de actuar, que para nosotros es inmoral".

El dirigente de Cs ha descartado ponerse en contacto con las personas que han presionado a Imbroda pues "son ellos los que tienen que dar explicaciones, igual que el señor Casado tendrá que dar explicaciones por el caso de la señora Cospedal, pero yo creo que el señor Moreno Bonilla es el que tendrá que dar las explicaciones de por qué esta forma de actuar".

Para Marín estas acciones del PP se deben a que "está muy nervioso, parece que no le van bien los sondeos y las encuestas y no me extraña, porque después de 37 años en el Parlamento andaluz no han conseguido absolutamente nada".

"Ciudadanos en apenas cuatro años hemos sido capaces de demostrar que podíamos hacer una oposición responsable, pero a la vez útil consiguiendo muchas cosas que los andaluces conocen y eso en los sondeos pues parece que lo están valorando y ahora el PP está nervioso, está al borde de un ataque de nervios, desesperado por una situación de pérdida de poder", ha afirmado al respecto.

Por estos motivos Marín ha asegurado que "los enemigos están fuera: es el paro, es mejorar nuestra educación, o el gran reto que es mejorar nuestra sanidad pública y el PP andaluz solo entiende que Cs le roba votos", los cuales ha perdido porque "los andaluces han perdido la confianza en el PP", ha valorado.

"El PP es un partido en Andalucía en descomposición y eso ha sido fruto exclusivamente que los méritos del PP del señor Moreno Bonilla ha llevado a cabo durante estos últimos cuatro años", ha resaltado.

Sobre Imbroda ha subrayado que "es un hombre con compromiso, además de una extraordinaria persona. Cuando él toma la decisión de sumarse a Cs lo hace para luchar contra la corrupción, lo hace para darle una oportunidad a Andalucía el 2 de diciembre, y esto que está sufriendo en sus carnes lo que hace es reafirmarlo todavía más".

"Estoy convencido de que Javier va a hacer un magnífico trabajo y de que va a arrasar en Málaga", ha añadido, al tiempo que ha recordado que Imbroda "es un activo para Ciudadanos, es una persona que ha decidido dar un paso al frente y ponerse a disposición de un partido como Ciudadanos y eso es un gesto que le queremos agradecer enormemente porque creemos que suma mucho; es una persona de una gran valía, gran capacidad y los méritos los tiene más que demostrados".