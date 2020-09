Marín censura la falta apoyo al turismo del Gobierno y PSOE-A ciñe el trabajo de la Junta a "operaciones de propaganda"

La Junta retira el sello 'Andalucía Segura' a dos de las 934 entidades verificadas y auditadas

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha censurado este jueves la falta de apoyo del Ejecutivo central al turismo andaluz pues el sector "no ha recibido ni un soplido en un ojo" por parte de Pedro Sánchez, mientras que el PSOE-A le ha exigido que el Gobierno andaluz adopte medidas en todos los sectores para que los viajeros "perciban seguridad" y se animen a visitar la región pues por ahora solo ha habido "operaciones de propaganda".

Así se ha pronunciado Marín en un debate durante la comisión parlamentaria de su ramo con el diputado socialista Felipe López, que le pedía al vicepresidente explicar la política puesta en marcha por el Gobierno de Juanma Moreno para limitar y reducir los contagios de Covid-19 dada la incidencia que la seguridad tiene sobre la actividad turística en Andalucía.

En su primera intervención, el consejero ha defendido que la seguridad de un destino turístico "es clave" para reactivar un sector tan importante para Andalucía y que está tan afectado por la pandemia. En este marco, ha desgranado las medidas puestas en marcha por la Junta como la Guía de prácticas de recomendaciones dirigidas al sector, un documento que "está vivo", o el distintivo 'Andalucía Segura1.

Sobre esto último, en concreto, "del 100% de las empresas auditadas y verificadas con el sello --934--, sólo dos lo han perdido porque no cumplían requisitos de seguridad para los clientes, y ahora no podrán ahora acogerse ni al bono turístico ni a otras herramientas que pondremos en marcha".

También se ha referido al plan Playas Seguras, donde han trabajado más de 3.000 auxiliares a lo largo de las costas andaluzas este verano para prevenir los contagios de Covid-19. En este caso, ha indicado que dieron parte de más de 1.200.000 incidencias y que algunas tuvieron que ver incluso con vidas salvadas de ahogamientos.

Así las cosas, Marín ha defendido que es fundamental, para que no se pierdan más empleos en el turismo, que los ERTE se amplíen hasta abril del 2021, al tiempo que ha indicado que ha sido "el año más difícil en la historia del turismo, aunque afortunadamente en julio y agosto Andalucía ha liderado el número reservas, viajeros y pernoctaciones" y que ahora hay que seguir "incentivando un territorio seguro" para ayudar a un sector muy afectado por la pandemia.

PSOE-A PIDE SEGURIDAD EN TODOS LOS SECTORES

De su lado, el parlamentario del PSOE-A Felipe López ha explicado que en una situación como la que atraviesa la comunidad y el país por la pandemia, lo que anima a los viajeros a decidir si viajar o no es que perciban seguridad en el posible destino, si bien ha lamentado que, por el contrario, la Junta "introduce elementos que trasladan inseguridad en el sector" en Andalucía.

En concreto, ha lamentado que las actuaciones del Gobierno andaluz "se han centrado en confrontar con el Gobierno central porque creían que esta era la ocasión para tumbar al Ejecutivo central, incluso se ha convertido en una obsesión enfermiza". Además, ha rechazado que lanzase mensajes como que "todo está bajo control, a pesar de los datos; o negando la transmisión comunitaria de Málaga y Almería, como han dicho desde su propio Gobierno".

"Del Gobierno autonómico no se deriva ningún elemento que dé seguridad al sector", ha sostenido López, que ha argumentado dicha afirmación en los pocos PCR que se hacen o que no se les practicaran a las personas inmigrantes que llevaban en patera, con lo que "flaco favor hacen a todo lo que representa esa percepción".

También ha insistido el socialista en que la Junta tiene a la Atención Primaria "en una situación calamitosa", así como la falta de rastreadores para controlar los contagios. Todo esto, a juicio del PSOE-A, "contribuiría desde lo fundamental" en trasladar una percepción de seguridad hacia fuera de Andalucía, si bien avisa de que la Junta solo ha hecho "operaciones de propaganda" en el turismo.

Y es que, mientras cree que el eje de acción del Gobierno andaluz ha sido "confrontar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para satisfacer a Vox", el cogobierno del PSOE y Unidas Podemos "ha mostrado su compromiso, poniendo un escudo social frente a la crisis del Covid y medidas de protección en todos los ámbitos".

"El sector turístico andaluz requiere que tenga un correlato en términos de compromiso de inversión en sintonía con las proclamas que hacen de lo importante que es para el empleo", ha espetado López a Marín, al que también ha advertido de que las medidas en materia sanitaria, educativa o migración, entre otras, "induce a dar seguridad en Andalucía". "Digan la verdad y sean responsables", ha apostillado.

MARÍN: "PSOE-A INTENTA DESTRUIR"

En su réplica, Marín ha expresado que "incapacidad" es lo que al PSOE-A le gustaría que demostrara el Gobierno andaluz pero que la realidad es todo lo contrario, mientras ha afeado al socialista que, en lugar de centrarse en los problemas del sector turístico, ha expuesto "una retahíla de asuntos donde lo mezcla todo".

Así, ha recordado al diputado del PSOE-A que Cs, en el Congreso, aprobó dos decretos del Gobierno central, el estado de alarma y se ha sentado a negociar el Presupuesto para el 2021, todo para reprocharle a López que "es el PSOE-A el que quiere tumbar al Ejecutivo andaluz porque en dos años no se ha sentado a hablar de las cuentas, no se ha sentado en la comisión de recuperación y no ha arrimado el hombro ni una vez desde que arrancó al legislatura".

El vicepresidente ha afeado a los socialistas que "no hacen oposición, intentan destruir" y le ha exigido que cambien de actitud, "que sean consecuentes con el momento y entiendan cuál es la realidad", y todo tras asegurar que "es evidente que en materia turística Andalucía, desgraciadamente, no ha recibido ni un soplido en un ojo del Gobierno central".