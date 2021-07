Marín contempla que Cs apoye al PSOE en Granada en proyectos "beneficiosos" de ciudad sin entrar en su posible gobierno

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha reconocido este viernes que el PSOE, como lista más votada en las elecciones municipales de 2019, puede alcanzar la Alcaldía de Granada tras la renuncia de Luis Salvador (Cs), si bien ha querido dejar claro que será sin los votos a favor de Cs, que tampoco entraría en un gobierno local dirigido por el socialista Francisco Cuenca, pero al que sí brindaría "apoyo" en proyectos que sean "beneficiosos para el conjunto de los granadinos".

Así lo ha comentado Marín en una atención a medios en Sevilla, en la presentación de la nueva Skill de Alexa sobre Turismo Andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre la situación del Ayuntamiento de Granada tras la renuncia de Luis Salvador, que llevaba tres semanas con el único apoyo de un edil de Cs tras la salida del gobierno local de los concejales del PP, con los que había alcanzado un acuerdo de gobierno al inicio de la legislatura, y otros dos del partido naranja.

Juan Marín ha insistido en señalar que lo que ha ocurrido en Granada es que "el PP abandonó el gobierno" local y "ha provocado una situación de inestabilidad donde su alcalde, Luis Salvador, ha intentado formar gobierno durante las tres últimas semanas, pero ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han tenido ninguna intención de resolver el problema", ya que "sólo les preocupaba quién iba a ocupar el sillón de la Alcaldía", según ha criticado.

"Y ahora, pues tanto unos como otros han dejado la ciudad a la espera de qué suceda dentro de diez días en el pleno donde se nombre el nuevo alcalde", ha continuado el líder andaluz de Cs, que ha defendido que su grupo en el Ayuntamiento ha hecho "lo que teníamos que hacer", de forma que, tras intentar "formar gobierno", y al no ser posible, ha dado "un paso al lado, y otras fuerzas políticas tendrán que decidir si presentan candidato o no".

Si no lo hacen, según ha continuado Marín, "lógicamente, la lista más votada, como dice la ley, pues será la que finalmente gobierne Granada", según ha asumido el líder andaluz de Cs, que en todo caso ha comentado que habló con Luis Salvador "anoche, ayer por la mañana y anteayer, y en ningún momento me ha dicho que vaya a apoyar al PSOE" en la votación para elegir en el Pleno al próximo alcalde.

A FAVOR DE LA "GOBERNABILIDAD" DE GRANADA

"Lo que ha dicho es que, evidentemente, nosotros estamos en los gobiernos para intentar ser útiles, y si al final la lista más votada que pudiera ser la que finalmente gobernara Granada es la del PSOE, nosotros estaremos para intentar, en aquellos puntos en los que podamos, arrimar el hombro", e "intentar que exista la gobernabilidad", según ha señalado Juan Marín antes de insistir en que "ni Luis Salvador ni ningún compañero nuestro --de Cs-- va a entrar en ningún gobierno ni va a votar al señor (Francisco) Cuenca --que sería el aspirante del PSOE a la Alcaldía-- ni al candidato del Partido Popular si lo hubiera".

De esta manera, ha reiterado que Cs "no va a votar al candidato del Partido Socialista, y mucho menos a Francisco Cuenca, que está imputado por prevaricación". "No podemos hacerlo ni debemos hacerlo", ha sentenciado el dirigente 'naranja' antes de defender que Cs mantiene su posición de "siempre", y "han sido otros los que han decidido salirse de los gobiernos y han provocado esta situación".

Juan Marín ha valorado que Luis Salvador, en dos años como alcalde, "ha conseguido sacar adelante un presupuesto que llevaba años en Granada sin poderse aprobar", y que la ciudad cuenta ahora con inversión de la Junta de Andalucía que gobiernan PP y Cs para "proyectos importantísimos" como el proyecto Alhambra, el de Grandes Ciudades Turísticas o el acelerador de partículas.

"Creo que hay tanto en marcha que lo único que nosotros deseamos que esos proyectos sigan adelante, y para eso, lógicamente, tiene que haber un gobierno, y ese gobierno contará con el apoyo de Ciudadanos cada vez que se pongan en marcha proyectos que sean beneficiosos por el conjunto de los granadinos", según ha razonado Marín.

En esa línea, ha afirmado que en Cs "no vamos a ser el obstáculo para que Granada no tenga un gobierno estable", y ha señalado que quienes han incurrido en un "atrincheramiento" en el Ayuntamiento son "los que quieren el sillón, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, que no han mirado en ningún momento por la ciudad de Granada" y "lo único que han hecho es crear inestabilidad, a ver de qué forma le podían quitar la Alcaldía a Cs", según ha criticado el vicepresidente andaluz.