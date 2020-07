Marín ve "ideológico" el rechazo del Gobierno a bajar el IVA en turismo, que deja a "Andalucía en inferioridad"

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha criticado este miércoles la negativa del Gobierno a bajar el IVA al sector turístico como "una cuestión ideológica que sitúa a Andalucía en una posición de inferioridad respecto a otros destinos".

Marín ha señalado, a preguntas de los medios tras una reunión mantenida con la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur), que países como Portugal, "competidor directo de Andalucía y España", lo ha reducido al 6%, "y lo puede hacer y es un Gobierno socialista. En Reino Unido, el señor Johnson, lo ha bajado al 5%; la señora Merkel, al 7%; y el señor Macron, al 6%. Y aquí dicen que no se puede. No, aquí no quieren", ha criticado el vicepresidente, quien ha considerado que es "una cuestión ideológica", según ha informado la Consejería por medio de una nota.

Esta decisión, ha apuntado, "hace que seamos menos competitivos y se pierda empleo en Andalucía y España porque les interesa la política del subsidio y no del incentivo y la creación de empleo. Ésa es la diferencia del Gobierno de Sánchez y el Gobierno de Ciudadanos y el PP en Andalucía".

El consejero ha recordado que esta decisión también afectará a un sector, como el turístico, que vive una situación de crisis y al que hay que dedicar recursos "porque si esos fondos que iban para Educación o Salud se reducen, tendremos que tirar de otros recursos de la Junta de Andalucía y eso irá en detrimento de la actividad económica en otros sectores".

PROTOCOLOS PARA SUBSECTORES

En la reunión mantenida con Cesur, en la que Marín ha agradecido el esfuerzo por crear una comisión específica para el turismo, se han abordado otras cuestiones como la necesidad de crear protocolos en los subsectores, como los cruceros, donde no existen por parte del Gobierno y la posibilidad de implementarlos por la Junta de Andalucía.

"Igual que se han llegado a otros acuerdos, las personas que llegan a Andalucía de distintas formas quieren la seguridad de que si, por casualidad, dan positivo sepan qué va a pasar, dónde se les va a atender..,En definitiva es dar ese valor añadido que es ahora la seguridad".

Del mismo modo, se ha acordado la colaboración en los Foros de Intercambio de Conocimiento que se desarrollarán en Andalucía a partir de septiembre y en los que se va a abordar "un modelo turístico para los próximos 20 o 30 años que dé continuidad y seguridad jurídica a las empresas".

Junto a otras propuestas como la participación de Cesur en las comisiones parlamentarias, como segunda entidad privada del sector empresarial; o la prolongación de los ERTE hasta el 31 de diciembre, el vicepresidente se ha referido al bono turístico que ha diseñado Andalucía y que se pondrá en marcha en la campaña de otoño.

"Ojalá el Gobierno de Sánchez nos diera la sorpresa y lo aplicara porque ahora solo podrá es válido para los andaluces que se alojen en Andalucía en aquellos establecimiento que tengan las medidas de seguridad y el distintivo 'Andalucía Segura'", ha concluido.