Marín cree que Moreno "sale a perder" las elecciones y le exige "lealtad" si quiere contar con Cs

Publicado 26/09/2018 13:07:59 CET

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha considerado este miércoles que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha evidenciado que "ha dado por perdido el partido" de las próximas elecciones autonómicas, de modo que "sale a perder" y a "esperar que otros le salven", y ha reclamado "lealtad" a aquel partido que, como el PP-A, quiera contar con Cs tras los comicios.

Marín se ha manifestado de esta manera a preguntas de los periodistas en el Parlamento andaluz después de que Moreno se mostrase convencido este pasado martes de que será el próximo presidente del Gobierno andaluz si tras las próximas elecciones autonómicas su partido y Cs suman 55 escaños, horquilla que marca la mayoría absoluta en la Cámara andaluza.

El dirigente de Cs ha replicado que él sale "a ganar las elecciones y a ser presidente yo porque me voten los andaluces", y ha advertido de que "hasta que no termine el recuento electoral no podré plantearme cualquier otra situación".

De igual modo, Marín ha agregado que el líder del PP-A "tiene un problema con este asunto desde hace ya mucho tiempo", y ha opinado que Moreno ha venido a decir "que no va a salir a jugar este partido, sino a esperar que otros le salven a él".

El líder de Cs en Andalucía ha admitido que su partido y el PP "coincidimos en muchos puntos", al igual que con el PSOE, según ha apostillado, pero ha remarcado, en alusión a los 'populares', que "resulta muy difícil creer a alguien que dice que quiere bajar los impuestos en Andalucía y cuando Cs lo plantea vota en contra", al igual que hace con la propuesta del partido naranja para "bajar" el impuesto de sucesiones y donaciones, o con la Ley de Emprendimiento propuesta por Cs, que contempla "una ampliación de la 'tarifa plana' de 24 meses para autónomos y emprendedores", según ha continuado Marín.

En esa línea, el representante del partido naranja ha llamado a buscar "lo que nos une si queremos en un futuro buscar posibilidad de entendimiento", y ha señalado que no es una "buena manera de iniciar al menos las conversaciones" si "cada vez que Ciudadanos trae una proposición o propuesta al Parlamento, Moreno nos pone una trampa a ver si caemos".

Así las cosas, y tras defender que por parte de Cs han sido "muy leales" con los 'populares' y "cuando nos hemos comprometido a apoyarles algo lo hemos hecho y no nos hemos echado para atrás", Marín ha advertido de que, "si no existe esa lealtad, ese compromiso, con nosotros que no cuenten".

INSISTE EN NEGAR QUE HAYA "INESTABILIDAD" EN ANDALUCÍA

Por otro lado, Marín ha insistido en negar que exista una situación de "inestabilidad" en Andalucía que pueda justificar un adelanto de la convocatoria de elecciones autonómicas.

Así, ha invitado a quien sostenga que hay un "clima que está provocando incertidumbre e inestabilidad" a que venga este miércoles al Pleno del Parlamento andaluz, porque se dará cuenta de que ese supuesto clima es "una burla a la inteligencia de los andaluces".

Así, ha recordado que este miércoles es "un día productivo en el ámbito legislativo", porque se debaten tres proyectos de ley que seguramente se van a aprobar con amplio consenso, incluso "por unanimidad", y en esa línea ha dicho que confía en que el de esta semana "no sea el último Pleno de la legislatura".

Marín ha señalado que "es verdad que la incertidumbre" de Susana Díaz "trae de cabeza a algunos", como al presidente del PP-A, pero Cs cree que "queda aún mucho trabajo pendiente, como la Ley de Formación Profesional o la de Agricultura".

'TARIFA PLANA' PARA AUTÓNOMOS

Por otro lado, el líder andaluz de Ciudadanos ha aplaudido que la Junta de Andalucía publique este miércoles la orden para la ampliación a 24 meses de la 'tarifa plana' para autónomos, justo "el día antes de que se debata en el pleno la pregunta registrada por Cs" al respecto.

Por ello, Marín ha advertido al Ejecutivo andaluz de que la formación naranja "seguirá metiendo más iniciativas para el próximo Pleno, a ver si así vamos consiguiendo más cosas, ya que parece que al PSOE eso de cumplir los acuerdos no va con ellos", al tiempo que ha recordado que "solo Cs votó favorablemente la Ley de Emprendimiento", de forma que "PP-A, Podemos e IU votaron en contra de la ampliación de la 'tarifa plana' para que los autónomos andaluces tuvieran más oportunidades", ha remarcado.