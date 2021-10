Marín critica al Gobierno por "maltratar" y dejar a Andalucía "fuera" de fondos para empleo juvenil y le pide rectificar

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha criticado este lunes que "Andalucía se quede fuera" de un reparto de fondos para empleo juvenil diseñado por el Gobierno de España, al que ha acusado de "maltratar" a la comunidad autónoma "sencillamente porque aquí hay un gobierno de Ciudadanos (Cs) y PP que funciona", y ha rogado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que "rectifique".

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos (Cs) en Sevilla, el también coordinador autonómico del partido naranja en Andalucía se ha pronunciado así acerca de una información publicada por el diario 'ABC' acerca de un reparto de recursos para empleo y emprendimiento del que, según ha criticado Marín, se van a beneficiar "cuatro comunidades autónomas del PSOE y una del PNV", en alusión al País Vasco.

"Sinceramente, me entristece mucho que cada vez que hay una distribución de fondos, y más en este caso para el empleo juvenil, Andalucía se quede fuera" porque "aquí gobiernan Cs y el PP", ha comentado el vicepresidente de la Junta antes de apostillar que "después nos piden" desde el Gobierno central "medidas de incentivos para el empleo juvenil".

Tras denunciar que, "una vez más, los jóvenes andaluces están maltratados por el Gobierno" de Pedro Sánchez, el vicepresidente de la Junta ha trasladado que no sabe si a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "se le habrá olvidado que en Andalucía hay un paro juvenil muy elevado y que los jóvenes necesitan estas ayudas".

Marín ha añadido que no le encuentra "ninguna explicación" al hecho de que "Andalucía se queda siempre fuera" en los repartos de fondos, y en esa línea ha insistido en que esta comunidad "sigue siendo la más maltratada" por el actual Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos "sencillamente porque hay un gobierno de PP y Cs que funciona" en Andalucía, donde "hoy más autónomos y empresas que en ninguna otra comunidad y crecemos económicamente más que otras", según ha resaltado.

"¿Por qué no nos ayudan, por qué no dejan de ponernos piedras en las ruedas del carro de Andalucía?", se ha preguntado Juan Marín, quien ha reivindicado medidas de la Junta para, por ejemplo, "incentivar a las empresas para que contraten a jóvenes", y de concluir pidiendo a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo que "rectifique por favor", porque "los jóvenes andaluces no se merecen este maltrato del Gobierno de España", ha zanjado.